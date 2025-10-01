自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》「火球二刀流」獨角獸降臨！大谷翔平開轟締兩大超神紀錄

2025/10/01 16:24

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在季後賽首戰以10：5擊敗紅人，在3戰2勝制的國聯外卡賽率先取得1勝的聽牌優勢，日本二刀流球星大谷翔平單場敲出雙響砲，貢獻3分打點，寫下兩大超狂紀錄。

大谷翔平首局首打席就砲轟紅人26歲火球男格林（Hunter Greene），把100.4英哩火球擊成右外野陽春砲，擊球初速高達117.7英哩，飛行距離為375英呎，同時改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速。大谷接著在6局下再度開砲，敲出右外野超大號2分砲，擊球初速為113.5英哩，飛行距離454英呎全壘打更是道奇季後賽史上最遠一轟，大谷生涯首次在季後賽繳出單場雙響砲的表現。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年啟用《Statcast》系統以來，能在道奇球場（例行賽與季後賽）敲出至少7支450英呎全壘打的只有大谷翔平一人，同時，他也是自2008年啟用投球追蹤系統以來，面對100英哩以上速球開轟最多的球員，累積3轟為史上之最。藍斯更盛讚大谷是獨角獸，因為他自己也能投出超過100英哩以上的火球。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中