MLB季後賽》「火球二刀流」獨角獸降臨！大谷翔平開轟締兩大超神紀錄

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在季後賽首戰以10：5擊敗紅人，在3戰2勝制的國聯外卡賽率先取得1勝的聽牌優勢，日本二刀流球星大谷翔平單場敲出雙響砲，貢獻3分打點，寫下兩大超狂紀錄。

大谷翔平首局首打席就砲轟紅人26歲火球男格林（Hunter Greene），把100.4英哩火球擊成右外野陽春砲，擊球初速高達117.7英哩，飛行距離為375英呎，同時改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速。大谷接著在6局下再度開砲，敲出右外野超大號2分砲，擊球初速為113.5英哩，飛行距離454英呎全壘打更是道奇季後賽史上最遠一轟，大谷生涯首次在季後賽繳出單場雙響砲的表現。

。

數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年啟用《Statcast》系統以來，能在道奇球場（例行賽與季後賽）敲出至少7支450英呎全壘打的只有大谷翔平一人，同時，他也是自2008年啟用投球追蹤系統以來，面對100英哩以上速球開轟最多的球員，累積3轟為史上之最。藍斯更盛讚大谷是獨角獸，因為他自己也能投出超過100英哩以上的火球。

