體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷砲轟紅人火球王牌！道奇貝茲點出重要性：無話可說

2025/10/01 16:40

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天在國聯外卡系列賽G1上演單場雙響砲，包含首局首打席砲轟紅人火球王牌格林（Hunter Greene），賽後道奇老大哥貝茲（Mookie Betts）也點出這轟的重要性。

大谷翔平首局首打席逮中格林100.4英哩火球，以高達117.7英哩擊球初速開轟，改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速，也幫助道奇開賽就先馳得點；6局下再敲一轟上演單場雙響砲，也是個人生涯首度在季後賽雙響。

道奇今天讓格林僅投3局失5分遭KO，單場雙安的貝茲賽後表示，關鍵在於，格林是好球率極高的投手，要必須隨時做好準備迎戰，而大谷的全壘打更是替球隊點燃氣勢，給予全隊能量。

談到大谷與赫南德茲（Teoscar Hernandez）都上演雙響砲，貝茲直呼：「對翔平我已經沒有更多形容詞了，Teo也真的幫了大忙，他的火力讓我們持續得分，這對我們意義重大。」赫南德茲也則表示：「能為球隊擴大領先真的很棒，而翔平首局那發全壘打，更是令人深刻體會這種時刻。」

明天道奇派出山本由伸先發，要力拚2連勝闖進國聯分區系列賽，貝茲強調：「明天和今天不會有任何不同，也無須給自己過多壓力，歸根究底這就是一場棒球比賽，我們只要持續做好相同的事情，不會突然變成超人，就是要繼續打出屬於我們風格的棒球。」

貝茲。（法新社）貝茲。（法新社）

