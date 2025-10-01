自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》經濟效益4年來暴增5倍！ 大谷翔平吸金估飆破1300億

2025/10/01 16:43

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季持續繳出史詩級賽季，單季55轟再度刷新個人生涯新高，146得分也創新猷，更高居國聯7冠王，還寫下史上首見「50轟、50K」二刀流壯舉。日本關西大學名譽教授宮本勝浩今天公布，大谷在2025年所產出的經濟效益超過1300億日圓。

宮本勝浩指出，大谷翔平今年所創造的經濟效益高達約1302億8573萬日圓，創下歷來最高紀錄。宮本教授表示，這是空前絕後的數字，大谷所帶來的龐大經濟效益，已經不是單純用運動員表現出色所能解釋的高度。

宮本勝浩強調，此次的經濟效益數據並未納入季後賽，而是以例行賽為基準所計算，其背後因素除了主場觀眾人數首次突破400萬人次之外，還包括眾多贊助合約所帶來的直接效益，大谷的吸金力十分驚人。

宮本勝浩認為，大谷選手拍的廣告數量非常多，這些企業的信賴度因而提升，進而帶動商品購買，形成了一種巨大的「社會現象」，進一步擴大了經濟效益。「我們能夠與大谷生活在同一個時代，親眼見證這位世界級運動員的表現，應該心懷感激。」

與去年相比，大谷翔平的經濟效益增加了約135億日圓，2021年效力天使時期約為240億1674萬日圓，短短4年間已經暴漲至5倍以上。

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中