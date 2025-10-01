MLB》經濟效益4年來暴增5倍！ 大谷翔平吸金估飆破1300億

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平本季持續繳出史詩級賽季，單季55轟再度刷新個人生涯新高，146得分也創新猷，更高居國聯7冠王，還寫下史上首見「50轟、50K」二刀流壯舉。日本關西大學名譽教授宮本勝浩今天公布，大谷在2025年所產出的經濟效益超過1300億日圓。

宮本勝浩指出，大谷翔平今年所創造的經濟效益高達約1302億8573萬日圓，創下歷來最高紀錄。宮本教授表示，這是空前絕後的數字，大谷所帶來的龐大經濟效益，已經不是單純用運動員表現出色所能解釋的高度。

宮本勝浩強調，此次的經濟效益數據並未納入季後賽，而是以例行賽為基準所計算，其背後因素除了主場觀眾人數首次突破400萬人次之外，還包括眾多贊助合約所帶來的直接效益，大谷的吸金力十分驚人。

宮本勝浩認為，大谷選手拍的廣告數量非常多，這些企業的信賴度因而提升，進而帶動商品購買，形成了一種巨大的「社會現象」，進一步擴大了經濟效益。「我們能夠與大谷生活在同一個時代，親眼見證這位世界級運動員的表現，應該心懷感激。」

與去年相比，大谷翔平的經濟效益增加了約135億日圓，2021年效力天使時期約為240億1674萬日圓，短短4年間已經暴漲至5倍以上。

大谷翔平。（歐新社）

