體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇國聯冠軍戰MVP再度發威！狂讚大谷：我見過最遠...

2025/10/01 16:13

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯外卡系列賽G1單場5轟擊敗紅人，率先聽牌，日本巨星大谷翔平上演雙響砲，此役也加入煙火秀行列的金手套工具人艾德曼（Tommy Edman），賽後也對大谷的怪力感到震撼。

大谷翔平首局砲轟紅人火球男格林（Hunter Greene）的100.4英哩速球，擊球初速達117.7英哩，6局下又敲出右外野2分砲，飛行距離達454英呎（約138.3公尺）。除了大谷外，赫南德茲（Teoscar Hernandez）也上演雙響砲，艾德曼也貢獻一發陽春砲。

曾在去年拿下國聯冠軍戰MVP的艾德曼，本季多次因右腳踝傷勢缺陣，賽後他也坦言至今仍尚未完全痊癒，但每天都在逐漸好轉。談到去年季後賽，他表示：「去年季後賽很棒，今年球季後段我的揮棒也很不錯，我只需要持續做我一直在做的事情，希望能再複製去年的經歷。」

艾德曼也盛讚赫南德茲與大谷翔平的雙響砲，「超級精彩！翔平的第2轟應該是我在這裡所見過最遠的全壘打之一，而Teo也夯了像飛彈般的2轟，這就是我們打線集體爆發所展現出來的結果。」

艾德曼。（歐新社）艾德曼。（歐新社）

