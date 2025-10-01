自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》旅日回歸受高度期待沒壓力 「外表沒有不同」的阿巴西準備好了

2025/10/01 16:02

阿巴西。（記者盧養宣攝）阿巴西。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新北中信特攻上季無緣季後賽，本季迎回超級戰將阿巴西，他8月帶傷上陣出征亞洲盃，身體狀況還在恢復中，但他說，「心態上已經100%準備好了。」

阿巴西上季旅日效力B聯盟秋田北部喜悅，本季重磅回歸特攻，力拚率隊重返榮耀，總經理劉志威受訪時對他信心十足，「他是自我要求很高的球員，自己知道如何進步，我相信他也知道去年球隊缺乏的是什麼，相信他會幫助球隊。」

至於球隊上季不足之處，阿巴西被問及此時則認為是防守，「我覺得我們防守可以更好，前幾季能帶給對手很多壓迫，這部分新賽季應該可以做得更好。」

特攻資深長人曾文鼎今聯訪時被問及阿巴西旅日回歸後有何不同時指出，「他因為之前受傷，最近一個禮拜才正式加入對抗訓練。」隨後更打趣表示，「他有什麼不一樣嗎？外觀看起來是差不多，練球積極度還是很高。」

阿巴西對於身體狀況則回應，「雖然還沒有到100%，但心態已經是100%了，對於球迷的期待完全沒有壓力，我不會被這種事情影響，我打球是為了自己與家人，希望能盡全力幫助球隊贏球。」

新北中信特攻開季媒體日。（記者盧養宣攝）新北中信特攻開季媒體日。（記者盧養宣攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中