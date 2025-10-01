象棋》世錦賽再創佳績！台灣女團摘銀、林祐萱個人榮獲第4

台灣隊合照。（象棋協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕「農行杯」第19屆世界象棋錦標賽暨第5屆世界青少年象棋錦標賽，於9月21日至27日在上海嘉定盛大登場。來自全球25個國家、超過180名象棋好手同場競技，經過7天激烈廝殺，台灣代表隊表現出色，再度為我國爭光。

女子團體組賽事中，林祐萱與李思誼默契合作，最終以堅強實力勇奪銀牌，創下歷史性佳績；女子個人賽方面，林祐萱憑藉穩健的棋風與堅毅的鬥志，奪下第4名，這不僅是她個人的突破，更是台灣女子棋手近20年來在世錦賽的最佳成績，意義非凡。

男子組的表現同樣令人振奮，葛振衣與郭勝文攜手出戰男子團體組，最終榮獲第5名佳績；其中，葛振衣於男子個人組奪得第7名，更在第3屆世界象棋快棋公開賽中摘下銀牌，展現全面實力。郭勝文則成功晉升為「象棋棋聯大師」，為台灣男子棋壇再添榮耀。

比賽期間，世界象棋聯合會第9屆代表大會亦於9月22日舉行，中華民國象棋協會理事長薛嘉昀成功連任第9屆執行委員。薛嘉昀表示，本屆世錦賽青少年組的參賽人數創下新高，顯示各國對青少年象棋發展的重視。這不僅有助於世界象棋的推廣，更對台灣青少年象棋的發展帶來激勵與啟發。

此次世錦賽的佳績，再次證明台灣象棋選手在世界舞台上具備強勁實力，也讓外界對台灣象棋未來的發展充滿期待。

女子團體奪牌選手合照。（象棋協會提供）

