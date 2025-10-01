TPBL》飽受傷勢所苦感謝自己沒有放棄 林韋翰心繫花蓮災情

林韋翰。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕35歲新北中信特攻控衛林韋翰近年飽受膝蓋傷勢所苦，他今出席開季媒體日表示，今年進度比以往更佳，期待幫助球隊衝擊總冠軍賽。

林韋翰2023年進行膝蓋手術，上季在TPBL元年僅出賽19場，場均上場27分鐘，攻下6.4分、4.1助攻，他今被問及目前狀態時表示，「開刀過後就不會有100%了，但只要上場我就會全力以赴，努力這麼久，也很感謝自己沒有放棄，暑假也有加強訓練，希望能收到不錯的效果。」

林韋翰2023年幫助中信特攻在T1聯盟高捧金盃，也抱走最有價值球員殊榮，對於自己的狀態牽動球隊戰績，他說，「其實我這兩年受傷有好有壞，也迫使（謝）亞軒，（魏）嘉豪必須更進步，我回來後戰力也更完整。」至於是否有信心球隊能重返季後賽，他豪氣表示，「我們沒有在想季後賽，我們就是要打總冠軍賽。」

曾旅外征戰CBA的林韋翰2022年返台，被問及台灣籃球近幾年的發展，他說，「這個環境已經比我當初回歸時還要更好了，不管是聯盟、球員等等，都符合我當初的期待，我覺得整體是在往好的方向走，對我來說，在台灣打球還是比較舒服，畢竟是自己成長的地方，家人朋友都在這裡。」

花蓮光復鄉近期因馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重災情，來自花蓮的林韋翰心繫當地災情，也請熟識的國軍朋友捐增物資，「當然很難過，但看到很多球員提供幫助也覺得很感動，覺得台灣人真的很團結。」

