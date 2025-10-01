滑板》50歲巴西傳奇從22層樓躍下超狂演出 締造兩項金氏世界紀錄

狄亞茲從22層樓一躍而下。（Red Bull提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕來自巴西滑板界的50歲傳奇人物狄亞茲（Sandro Dias），將一座高達 22 層樓的政府大樓，變成全球滑板史上最壯觀的巨型坡道，他日前成功完成Red Bull Building Drop的挑戰，位在巴西的阿列格雷港，不只征服「終極滑板坡」都市傳說，完美執行從樓頂一躍而下的壯舉，更一舉打破了兩項金氏世界紀錄。

狄亞茲從 70 公尺的最大高度疾速降落，落差達 60 公尺，最終飆出103.8 公里/小時的最速降落。金氏世界紀錄官方人員現場驗證並授予狄亞茲兩項殊榮，包含「在四分之一管坡道（quarter pipe）中最高的高度一躍而下」以及「在臨時四分之一管道上最快滑板速度」。

狄亞茲憑藉這次的壯舉，將這棟因獨特彎曲外觀而常被滑板社群戲稱為「終極滑板坡」的 Centro Administrativo Fernando Ferrari （CAFF）大樓，從網路迷因與惡搞影片中的虛構情節，轉化為真實的歷史紀錄。

這次突破極限的挑戰，是狄亞茲長達十個月精密訓練的成果。為了適應巨大的 G 力衝擊與極端速度，他穿戴 40 公斤 的加重背心在巨型坡道上訓練，並在機場跑道上習慣超過 136 公里/小時的高速滑行。

在挑戰當天，狄亞茲成功在四次嘗試中都於第一次就完成挑戰。在最終的創紀錄降落中，他承受了高達 3.9g 的最大 G 力。狄亞茲在挑戰成功後熱血的分享：「永遠不要放棄夢想！努力了超過 13 年的夢想，現在我們做到了，將極限再次往前推進。」

滑板界指標性人物霍克斯（Tony Hawk）對此也給予高度讚揚：「我們持續在推進高度、推進速度的極限。而現在 Sandro 已經領先了所有人大約五個身位。這證明了他可以比我們想像的還要更狂、更大膽。」

