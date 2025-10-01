自由電子報
MLB季後賽》被大谷翔平怪力迷住！前田健太卻嘆：感覺自己不該在這

2025/10/01 18:21

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在國聯外卡G1上演單場雙響砲，37歲資深日投前田健太今天受邀到道奇球場擔任球評，也被小老弟的怪力轟震撼。

2016年開啟旅美生涯、首年效力道奇就拿下16勝的前田健太，今天受邀擔任紅人道奇外卡賽G1的球評，6局下看見大谷翔平上演單場雙響砲，敲出454英呎超遠轟後，前田目瞪口呆表示：「首打席那發平射砲也很棒，但像這轟如此美麗的拋物線，看起來太舒服了，讓人忍不住目不轉睛啊！」

前田健太今年原先效力老虎，但表現不理想遭釋出，之後以小聯盟合約加盟洋基。明年球季將重返日本職棒的他坦言：「其實我本來覺得自己不該出現在這裡，但也想說能在道奇球場看比賽，可能是最後一次機會了。」

前田健太表示：「透過這次季後賽，我希望能將棒球的這股熱情，深深刻在心裡，回到日本後的休賽季訓練也會更有動力。看了這場比賽，我覺得自己也比起過往更想加緊練習。」

對於能重返道奇球場，前田健太也強調，「這裡是我10年前開啟旅美生涯的地方，今天能來到這裡讓我很高興，看著這裡的景象讓我備感懷念。」

前田健太。（資料照）前田健太。（資料照）

