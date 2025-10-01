自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全國運動會聖火傳抵 台東將派300選手爭佳績

2025/10/01 18:26

全國運動會聖火下午傳抵台東。（記者黃明堂翻攝）全國運動會聖火下午傳抵台東。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕今年全國運動會10月18日起即將於雲林縣舉行，聖火傳遞於今（1）日下午抵達台東鐵花音樂新聚落，由教育處長蔡美瑤代表接下聖火後，聖火夜宿台東市，明天上午將一路北上在台東與花蓮縣交界處，交由花蓮縣繼續，蔡處長嘉勉大會聖火傳遞人員及聖火隊選手的辛勞，並表達台東縣全力支持全運會的辦理，以及聖火傳遞順利，同時也期許台東縣代表隊能有佳績展現。

今年全國運動會聖火26日於北港朝天宮舉行「聖火取母火典禮」，晚間則在雲林縣立田徑場聖火引燃儀式，29日起由聖火組以逆時針方向將聖火傳遞至全國包含離島地區22個縣市，大會聖火於今天下午2時抵達台東縣，由教育處長蔡美瑤代表迎接，並從雲林縣政府行政處周銘????處長、大會聖火組雲林縣鎮西國小陳嘉銘校長手中接下聖火及高舉，完成台東縣交接傳遞工作，賽會聖火組也代表張麗善縣長贈送台東縣饒慶鈴縣長禮品，也歡迎台東縣選手到雲林縣比賽，蔡處長也回贈台東伴手禮紀念品。

蔡美瑤將聖火轉交給擔任聖火傳遞工作的寶桑國中田徑隊7名選手，接著由台東鐵花音樂新聚落出發繞行並夜宿台東市，聖火將於明日一路北上進行傳遞。

縣府教育處表示，全國運動會訂於10月18到10月23日一連6天在雲林縣舉行，台東縣共派出16個競賽種類，合計300位優秀運動員參與角逐，包括舉重、角力、柔道、田徑、射擊、射箭、游泳、體操競技、軟式網球、桌球、拳擊、擊劍、現代五項、輕艇及足球等。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中