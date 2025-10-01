全國運動會聖火傳抵 台東將派300選手爭佳績

全國運動會聖火下午傳抵台東。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕今年全國運動會10月18日起即將於雲林縣舉行，聖火傳遞於今（1）日下午抵達台東鐵花音樂新聚落，由教育處長蔡美瑤代表接下聖火後，聖火夜宿台東市，明天上午將一路北上在台東與花蓮縣交界處，交由花蓮縣繼續，蔡處長嘉勉大會聖火傳遞人員及聖火隊選手的辛勞，並表達台東縣全力支持全運會的辦理，以及聖火傳遞順利，同時也期許台東縣代表隊能有佳績展現。

今年全國運動會聖火26日於北港朝天宮舉行「聖火取母火典禮」，晚間則在雲林縣立田徑場聖火引燃儀式，29日起由聖火組以逆時針方向將聖火傳遞至全國包含離島地區22個縣市，大會聖火於今天下午2時抵達台東縣，由教育處長蔡美瑤代表迎接，並從雲林縣政府行政處周銘????處長、大會聖火組雲林縣鎮西國小陳嘉銘校長手中接下聖火及高舉，完成台東縣交接傳遞工作，賽會聖火組也代表張麗善縣長贈送台東縣饒慶鈴縣長禮品，也歡迎台東縣選手到雲林縣比賽，蔡處長也回贈台東伴手禮紀念品。

蔡美瑤將聖火轉交給擔任聖火傳遞工作的寶桑國中田徑隊7名選手，接著由台東鐵花音樂新聚落出發繞行並夜宿台東市，聖火將於明日一路北上進行傳遞。

縣府教育處表示，全國運動會訂於10月18到10月23日一連6天在雲林縣舉行，台東縣共派出16個競賽種類，合計300位優秀運動員參與角逐，包括舉重、角力、柔道、田徑、射擊、射箭、游泳、體操競技、軟式網球、桌球、拳擊、擊劍、現代五項、輕艇及足球等。

