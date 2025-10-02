自由電子報
體育 棒球 中職

MLB外卡賽道奇戰紅人力拚晉級、兄弟挑戰下半季封王 今日賽事預告與轉播

2025/10/02 06:52

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟季後賽3戰2勝制的外卡系列賽來到第2戰，吞下1敗的洋基背水一戰，將推出王牌左投羅冬（Carlos Rodon），將對上紅襪的貝洛（Brayan Bello），紅襪將力拚2連勝橫掃晉級，還是洋基能扳平戰局，球迷務必鎖定轉播；國聯則是由衛冕軍道奇「日本最強投」山本由伸強碰紅人29歲右投里特爾（Zack Littell），大谷翔平能否連續2場開轟，帶領道奇持續朝衛冕之路邁進，球迷不要錯過喔！

中信兄弟下半季封王M1，目前戰績也高居全年度第一，樂天桃猿、台鋼雄鷹兩隊要爭取全年度第3名的季後賽門票，樂天洋投威能帝今天在嘉義大戰台鋼洋投後勁，兄弟派出林暉盛對決味全龍洋投鎛銳，期待今天能拋下黃色彩帶，力拚全年度第一的統一獅在澄清湖對戰富邦悍將，獅帝芬將與游霆崴交手。

MLB季後賽

06：00 紅襪@洋基 外卡賽G2 緯來體育、愛爾達體育1台

09：00 紅人@道奇 外卡賽G2 緯來體育、愛爾達體育1台

WTT大滿貫賽

11：00 中國站 男雙8強/單打16強/混雙4強 愛爾達體育3台

18：00 中國站 女雙8強/單打16強/混雙4強 愛爾達體育3台

日職

17:00 歐力士@西武獅 DAZN2

中華職棒

18：35 味全龍@中信兄弟 緯來體育、緯來精采

18：35 樂天桃猿@台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、博斯運動一台

18：35 富邦悍將@統一獅 愛爾達體育2台、DAZN1

 

