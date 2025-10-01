自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平領銜擊潰紅人！洛媒：道奇不該在這打二軍球隊

2025/10/01 19:10

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯外卡G1以10：5擊敗紅人率先聽牌，衛冕軍全場狂敲5轟，包含大谷翔平與赫南德茲（Teoscar Hernandez）上演雙響砲，兩隊的實力差距讓《洛杉磯時報》資深記者普拉斯基（Bill Plaschke）開酸，直呼這個系列賽很快就會畫下句點。

普拉斯基今天賽後撰文豪言，道奇根本不是在跟紅人打系列賽，比較像是體能訓練，「道奇本來不該在這裡和二軍等級的球隊搏鬥，他們自己也清楚知道這點。」普拉斯基直言，打紅人簡直就和首輪輪空沒什麼兩樣。

普拉斯基指出，道奇戰績領先紅人多達10場勝差，今年例行賽交手6戰狂拿5勝，之所以要打外卡全都是因為牛棚崩盤，錯失首輪輪空機會，「你好，紅人；再見，紅人。明天道奇派出王牌山本由伸先發，幾乎預告勝利，紅人要在熱鬧的道奇主場2連勝根本不可能，先將目光移到費城人身上吧！」普拉斯基表示，紅人能走到這裡，全是因為大都會在季末潰敗。

道奇今天一度以10：2領先紅人，然而牛棚登場後被追到僅剩5分差，普拉斯基表示，事實證明道奇陣中最弱的一環也足以壓制這支不該出現在這裡的紅人。不過普拉斯基也提出警告，表示牛棚雖然有即時撐住，但真正的考驗還是在接下來費城人這關，道奇牛棚究竟還能撐多久，有待觀察。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中