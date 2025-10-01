自由電子報
中職》「富邦大王」王苡丞雙響砲4打點無用 台鋼二軍總冠軍戰扳平戰局

2025/10/01 21:06

中職》「富邦大王」王苡丞雙響砲4打點無用 台鋼二軍總冠軍戰扳平戰局王苡丞。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍總冠軍賽第2戰，台鋼雄鷹二軍火力全開，葉保弟繳出3安猛打賞，灌進4分打點，胡冠俞和林威漢單場雙安貢獻2打點，「富邦大王」王苡丞雙響砲灌4打點成空響，台鋼終場以12：8擊敗富邦二軍，系列賽追到1：1平手。

富邦二軍推出李東洺掛帥先發，3局上遭遇亂流，投出四壞球保送之後，被湯家豪敲出左外野安打，跑者靠著犧牲觸擊推進二三壘，顏清浤敲出適時安打打回1分，接著再靠著外野傳球失誤，攻下第2分。李東洺投出四壞保送之後提前退場，今天主投2.1局被敲3安失4分，有3分為責失分，另有2次四壞球保送。李斯特接替投球後仍無法止血，滿壘時被葉保弟敲出帶有2分打點的右外野二壘安打，台鋼單局灌進4分取得領先。

富邦二軍4局下突破台鋼20歲右投黃子豪的封鎖，高國麟擊出左外野陽春砲，助隊破蛋，林莛淯、童堉誠和楊泯貽安打串連打回第2分，追到2：4落後。台鋼也提前換下黃子豪，未料黃勃睿在2人出局一二壘有人被王苡丞擊出右外野驚天3分彈，富邦以5：4超前。

李斯特5局上一上來就連投2次四壞球保送，胡冠俞犧牲觸擊推進隊友上到一二壘，富邦換上藍愷青壓不住台鋼打線，林威漢擊出清壘的三壘安打，一舉掃回2分，自己則是靠著失誤跑回第7分，台鋼以7：5反超。

富邦5局下靠著楊笑虎代打擊出適時安打進帳第6分，葉保弟7局上滿壘擊出帶有2分打點的內野安打，黃劼希高飛犧牲打打回第10分，儘管富邦6局下追回1分，但台鋼持續將差距擴大，胡冠俞8局敲出三壘安打，貢獻2分打點，王苡丞8局下再度開轟，單場雙響砲，貢獻4打點，但仍難挽頹勢，台鋼終場就以12：8擊敗富邦，成功扳平系列賽。

