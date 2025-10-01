自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》填補葛拉漢受傷空缺 領航猿簽下進攻能力多元的美籍前鋒

2025/10/01 19:17

米爾納。（桃園領航猿提供）米爾納。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園璞園領航猿今宣布，簽下前鋒米爾納（Setric Millner Jr.），期盼藉由多元的進攻火力與防守能力，填補「桃園葛格」葛拉漢因傷所留下的空缺，為新賽季注入更多能量。

米爾納身高198公分、體重92公斤，2021-23年曾效力於美國托雷多大學（University of Toledo），在大學期間展現穩定的得分與籃板能力，累積豐富的比賽經驗。畢業後，他於上賽季加入芬蘭職業聯盟，展現出優異的戰力，場均可以攻下12.2分、4.2籃板、三分球命中率達到37.8%，能夠適時填補葛拉漢的空缺，葛拉漢於季前與韓國高陽SONO友誼賽時，因碰撞造成左膝傷勢，必須休養一段時日。

領航猿球團表示，米爾納擅長利用身體對抗與腳步製造進攻機會，同時具備外線投射能力，能夠拉開場上空間；在防守上，他的對抗性與機動性也能有效幫助球隊提升防守強度，相信米爾納的加入，將大幅提升球隊的陣容深度，他的拼勁與團隊精神非常契合領航猿的文化，期待他能成為球隊關鍵戰力。

米爾納對於加盟領航猿也充滿期待，「我很榮幸能成為這支球隊的一員，我會全力以赴，幫助球隊在新賽季達成目標，並將最好的表現呈現給球迷。」

