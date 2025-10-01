自由電子報
網球》辛納、艾卡拉茲同週奪冠 再現5年前喬科維奇、納達爾紀錄

2025/10/01 19:35

辛納。（美聯社）辛納。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕義大利頭號種子辛納（Jannik Sinner）今在ATP500等級中國網球公開賽男單決賽以6：2、6：2輕取19歲美國新星錢勒納（Learner Tien），本季第3冠到手。

辛納在美網決賽不敵西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）屈居亞軍，同時讓出球王寶座，不過本週在北京一路過關斬將，冠軍戰對決首度闖進ATP決賽的錢勒納，全場發出10記Ace、22記致勝球，耗時72分鐘收下賽史第2冠，也是生涯第21座冠軍。

球王艾卡拉茲昨在東京男網賽捧起本季第8冠，今輪到辛納在北京高捧金盃，根據ATP官網指出，這是繼2020年喬科維奇（Novak Djokovic）與納達爾（Rafael Nadal）分別在杜拜和墨西哥稱王後，再出現世界排名前2名同週封王的情況。

辛納接下來將在ATP千分等級上海大師賽尋求衛冕，名列大會2號種子的他首輪免戰，次輪遭遇世界排名50的德國阿特邁爾（Daniel Altmaier），雙方過去2度交手各拿1勝，不過前次對決已經要追溯至2023年，當時阿特邁爾在法網64強的五盤大戰出線。

艾卡拉茲。（資料照）艾卡拉茲。（資料照）

