自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷翔平蛻變成「火球殺手」 羅伯斯點出關鍵改變

2025/10/01 21:44

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天在國聯外卡系列賽G1，生涯首度在季後賽繳出單場雙響砲，包含首局首打席砲轟紅人火球王牌格林（Hunter Greene），打者翔平持續進化成為「火球殺手」，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷最大改變。

大谷翔平首局首打席就砲轟紅人26歲火球男格林，把100.4英哩（約161.6公里）火球擊成右外野陽春砲，擊球初速高達117.7英哩，飛行距離為375英呎，這是大谷生涯開轟所面對的最快球速，同時改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速。

大谷也成為自2008年啟用投球追蹤系統以來，面對100英哩以上速球開轟最多的球員，累積3轟為史上之最。大谷翔平在效力天使的6年期間，從未把160公里速球轟出全壘打牆外，如今卻成為日常。

對於將100英哩以上的火球敲出全壘打，大谷翔平賽後受訪表示，100英里的內角球，就算鎖定了，也不是能隨便打出全壘打的，這是很好的開始，雖然是顆很難攻擊的球，但自己的反應還不錯。

道奇總教練羅伯斯曾透露，大谷翔平之所以能變得能打速球，完全是特訓的成果，他會將球棒握短一小截，縮短揮棒幅度，增加揮棒速度，在不斷的訓練才逐漸適應這樣的打法。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中