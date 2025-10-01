MLB季後賽》大谷翔平蛻變成「火球殺手」 羅伯斯點出關鍵改變

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天在國聯外卡系列賽G1，生涯首度在季後賽繳出單場雙響砲，包含首局首打席砲轟紅人火球王牌格林（Hunter Greene），打者翔平持續進化成為「火球殺手」，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露大谷最大改變。

大谷翔平首局首打席就砲轟紅人26歲火球男格林，把100.4英哩（約161.6公里）火球擊成右外野陽春砲，擊球初速高達117.7英哩，飛行距離為375英呎，這是大谷生涯開轟所面對的最快球速，同時改寫大聯盟史上對100英哩以上速球的最快全壘打擊球初速。

大谷也成為自2008年啟用投球追蹤系統以來，面對100英哩以上速球開轟最多的球員，累積3轟為史上之最。大谷翔平在效力天使的6年期間，從未把160公里速球轟出全壘打牆外，如今卻成為日常。

對於將100英哩以上的火球敲出全壘打，大谷翔平賽後受訪表示，100英里的內角球，就算鎖定了，也不是能隨便打出全壘打的，這是很好的開始，雖然是顆很難攻擊的球，但自己的反應還不錯。

道奇總教練羅伯斯曾透露，大谷翔平之所以能變得能打速球，完全是特訓的成果，他會將球棒握短一小截，縮短揮棒幅度，增加揮棒速度，在不斷的訓練才逐漸適應這樣的打法。

