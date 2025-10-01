網球》榮幸經歷四巨頭的黃金時代 39歲法國名將蒙菲爾斯宣布明年退休

蒙菲爾斯。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕39歲法國名將「跳跳虎」蒙菲爾斯（Gael Monfils）今在社群宣布明年賽季將是自己的最後一舞，確定將在2026年賽季結束後卸下戰袍。

蒙菲爾斯2004年展開職業生涯，最佳排名是2016年曾高居世界第6，累積13座ATP巡迴賽冠軍，目前世界排名53，大滿貫最佳成績則是分別在2008年法網、2016年美網闖進4強，2021年與烏克蘭女將斯維托麗娜（Elina Svitolina）步入禮堂，婚後育有1女。

「我在2歲半時第一次拿起球拍，18歲成為職業球員，」蒙菲爾斯今在社群發表長文，感性向球迷道別，「對於能把熱情當作職業我一直深感榮幸，21年生涯的每一刻我都相當珍惜，雖然網球對我而言意義非凡，但我對於決定在2026年賽季後退役感到平靜。」

儘管生涯從未贏得大滿貫冠軍，蒙菲爾斯表示，生涯並無任何遺憾，「人生苦短，相信我，我真的沒有遺憾，我覺得自己真的非常幸運、超級幸運，我有機會經歷網壇的黃金年代，與史上偉大的球員費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷（Andy Murray）競爭，輸給傳奇也會覺得是一場史詩級比賽（當然偶爾贏了真的會很興奮）。」

親切又活潑的蒙菲爾斯多年來備受世界各地的球迷愛戴，如今要離開摯愛的球場，他說，「當你深愛一件事，說再見永遠都不容易，但我覺得40歲對我來說是很好的時機，再拿一座冠軍當然很棒，但未來這一年我只有一個目標，享受在場上的每一分鐘，把每一場比賽都當作自己的最後一戰。」

