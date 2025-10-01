自由電子報
WTT大滿貫》直落三不敵中國、日本名將 陳思羽、葉伊恬無緣挺進16強

2025/10/01 21:04

陳思羽在女單次輪不敵中國好手石洵瑤，無緣晉級。（取自WTT官網）陳思羽在女單次輪不敵中國好手石洵瑤，無緣晉級。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將陳思羽、合庫小將葉伊恬今晚在2025年WTT中國大滿貫賽女單次輪，分別以0:3不敵中國女將石洵瑤、日本名將早田希娜，無緣晉級16強，台灣隊目前僅剩李昱諄還在奮戰，她明天上午11點35分將在女單16強賽迎戰世界排名第3的中國好手陳幸同。

世界排名130的陳思羽首輪以3:2擊退從資格賽晉級的中國新秀徐奕，今晚對決世界排名12的石洵瑤，兩人在2023年阿拉木圖挑戰賽曾交手，當時陳思羽鏖戰5局才落敗。今天再度交鋒，陳思羽首局一開賽就連丟6分，很快的以4:11讓出，次局在10:8聽牌下，連續錯過3個局點後以11:13失守，錯失扳平契機，第3局也無力追趕，6:11吞下對戰2連敗。

17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬首輪同樣以3:2扳倒羅馬尼亞老將莎瑪拉，32強對決去年奪下巴黎奧運女單銅牌的早田希娜，除了首局開局一度取得4:1領先，幾乎一路苦苦追趕，最終以7:11、3:11、6:11敗北，仍創下個人在大滿貫賽最佳戰績。

男雙方面，原定今晚要在16強出賽的林昀儒/高承睿也因傷退賽，讓中國組合袁勵岑/徐瑛彬兵不血刃晉級8強。

葉伊恬不敵日本名將早田希娜，止於女單32強。（取自WTT官網）葉伊恬不敵日本名將早田希娜，止於女單32強。（取自WTT官網）

