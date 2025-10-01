中職》魏全本季首安戲劇性追平！兄弟季冠軍還得再等等

魏全獲得單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟今拚下半季冠軍，自己得贏球、樂天桃猿要敗給台鋼雄鷹，兩項條件都得達成。在滿場11600觀眾見證下，雖另一地樂天桃猿輸球，但中信兄弟沒能保住領先，5:6輸球，下半季封王魔術數字為「M1」，封王還得再等等。

富邦悍將今推出江國豪續投此保留比賽，2局上，江國豪一登板就連投3次保送，陳統恩適時安打、宋晟睿擊球造成野手選擇，讓兄弟拿到3分領先。

兄弟此役則由洋投韋禮加2局起接續登板，6局下林岳谷、潘瑋祥連續安打後，王念好高飛犧牲打追回1分。陳真擊出平飛球，韋禮加手套碰了一下，二壘手岳東華反應迅速仍完成接殺，並觸殺跑者造成雙殺守備。

韋禮加自2局起登板，6局失分後，8局上又被首位打者林岳谷擊出二壘打，1出局後，王念好補上二壘打，富邦追到1分差。兄弟推出吳俊偉接替登板，遭董子恩敲安，富邦追平。

雙方進入延長賽突破僵局制，曾峻岳續投，二壘跑者岳政華靠高飛球掩護上三壘，代打王政順高飛犧牲打，兄弟搶回領先，許基宏補上陽春砲，個人本季第19轟，兄弟取得2分領先。

10局下，呂彥青登板，黃兆維生涯初登場代打遭三振，王念好接著敲安，形成一三壘有人，陳真選到保送，魏全擊出二壘安打，帶有2分打點追平，這是魏全轉隊後，本季首安、生涯第2安。兄弟換上蔡齊哲，葉子霆飛球出局，敬遠林澤彬形成滿壘，蔡佳諺再見保送。

統一獅隊今天休兵，中信兄弟在全年度成績領先獅隊2場勝差、全年度魔術數字「M3」，全隊今晚出發回台中洲際主場，準備明天出戰味全龍，繼續挑戰全年勝率榜首。

