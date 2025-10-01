中職》相隔1231天敲安力阻兄弟封王！ 魏全賽後有感而發

魏全獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今在延長賽，靠著魏全2分打點安打追平、蔡佳諺再見保送，6:5擊敗中信兄弟，力阻中信兄弟拋下下半季冠軍彩帶。而這是魏全生涯第2支安打、本季首安，他的生涯首安是2022年效力味全龍隊時。

魏全於2019年選秀會第28輪被味全龍隊選中，是該年度最後一位被唱名的選手，他在2022年5月19日面對樂天桃猿敲出生涯首安，當時是史上最晚順位敲首安球員。

請繼續往下閱讀...

相隔3年，魏全今年轉戰富邦悍將，轉隊後首支安打就是戲劇性的追平安。而在10局當英雄之前，魏全才因守備接球瑕疵，讓中信兄弟跑回超前分，10局下就用手中球棒把分數打回來。

魏全說：「守備雖然有機會處理，但打擊時沒有想到前一局瑕疵，進攻就把進攻做好。當下沒想很多，因為還落後兩分，相信後面的隊友，只想把球往外野送。」

魏全坦言：「畢竟今年本來還沒有安打，球季也到了尾聲，看過網路上很多批評，自己也想做好。這裡的機會比以前多，自己也想把握住。」

魏全坦言，生涯首次站在MVP頒獎台上，也是很新鮮的體驗，雖然富邦已無機會打季後賽，身為球員，他仍希望盡力讓進場球迷看得開心，不希望球迷進場覺得是浪費時間。

魏全也坦言，比賽途中不知道樂天的戰況，但賽後他打算打給好友陳晨威。他說：「晨威叫我幫忙守下來，我說如果有上場就努力。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法