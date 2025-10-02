游泳亞錦賽》王冠閎200蝶摘金、莊沐倫100仰奪銀 台灣隊2金7銀4銅收官

台灣隊在今年亞錦賽 共摘下2金7銀4銅的佳績。（游泳協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕在印度的阿默達巴德隆（Ahmedabad）舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽昨進入最後一天賽程，在「台灣蝶王」王冠閎領軍下，台灣隊再添1金、2銀，總計台灣隊在本屆亞錦賽共摘下2金、7銀、4銅的佳績，最後一天除了王冠閎在專長200公尺蝶式中再奪下第二金，莊沐倫也在100公尺仰式奪銀，同時打破自己保持的全國紀錄並達名古屋亞運的參賽標準。

台灣隊在亞錦賽最後一天火力全開，率先登場是在首日就於男子100蝶中摘下1金的王冠閎，他在專長的200蝶決賽中再飆出1分56秒63順利摘下本屆亞錦賽第2，也是這項唯一1位游進1分57秒內的選手，但王冠閎的成績還不如今年在德國萊茵魯爾世大運所游出的1分55秒85銀牌成績。

「仰式王」莊沐倫在男子100公尺仰式決賽中飆出54秒45，可惜僅以0.18秒成績屈居銀牌，但莊沐倫的成績不僅打破了他自己在2023年香港公開賽創下的全國紀錄54秒54之外，還成功達到明年名古屋亞運的參賽標準54秒88。

壓軸的男女子400公尺自由式接力賽中，台灣男子隊王星皓／傅堃銘／莊沐倫／王冠閎合力游出3分20秒59，僅次於中國再奪一銀；女子隊劉姵吟／邱羿臻／溫楚婷／吳以恩則游出3分56秒11、獲得第4。

台灣隊在今年亞錦賽共摘下2金、7銀、4銅的歷史性佳績，中華民國游泳協會理事長陳任邦特別指示，由秘書長曾正宗代表陸續共頒發出高達新台幣40萬元激勵獎金予奪牌選手及教練，讓全隊隊員士氣高漲，順利游出今年亞錦賽的好成績，期待這些選手返台後，可以在雲林全運會中再創佳績。

