自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

游泳亞錦賽》王冠閎200蝶摘金、莊沐倫100仰奪銀 台灣隊2金7銀4銅收官

2025/10/02 06:56

台灣隊在今年亞錦賽 共摘下2金7銀4銅的佳績。（游泳協會提供）台灣隊在今年亞錦賽 共摘下2金7銀4銅的佳績。（游泳協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕在印度的阿默達巴德隆（Ahmedabad）舉行的第11屆亞洲游泳錦標賽昨進入最後一天賽程，在「台灣蝶王」王冠閎領軍下，台灣隊再添1金、2銀，總計台灣隊在本屆亞錦賽共摘下2金、7銀、4銅的佳績，最後一天除了王冠閎在專長200公尺蝶式中再奪下第二金，莊沐倫也在100公尺仰式奪銀，同時打破自己保持的全國紀錄並達名古屋亞運的參賽標準。

台灣隊在亞錦賽最後一天火力全開，率先登場是在首日就於男子100蝶中摘下1金的王冠閎，他在專長的200蝶決賽中再飆出1分56秒63順利摘下本屆亞錦賽第2，也是這項唯一1位游進1分57秒內的選手，但王冠閎的成績還不如今年在德國萊茵魯爾世大運所游出的1分55秒85銀牌成績。

「仰式王」莊沐倫在男子100公尺仰式決賽中飆出54秒45，可惜僅以0.18秒成績屈居銀牌，但莊沐倫的成績不僅打破了他自己在2023年香港公開賽創下的全國紀錄54秒54之外，還成功達到明年名古屋亞運的參賽標準54秒88。

壓軸的男女子400公尺自由式接力賽中，台灣男子隊王星皓／傅堃銘／莊沐倫／王冠閎合力游出3分20秒59，僅次於中國再奪一銀；女子隊劉姵吟／邱羿臻／溫楚婷／吳以恩則游出3分56秒11、獲得第4。

台灣隊在今年亞錦賽共摘下2金、7銀、4銅的歷史性佳績，中華民國游泳協會理事長陳任邦特別指示，由秘書長曾正宗代表陸續共頒發出高達新台幣40萬元激勵獎金予奪牌選手及教練，讓全隊隊員士氣高漲，順利游出今年亞錦賽的好成績，期待這些選手返台後，可以在雲林全運會中再創佳績。

王冠閎在男子200蝶摘下本屆亞錦賽第2金。（游泳協會提供）王冠閎在男子200蝶摘下本屆亞錦賽第2金。（游泳協會提供）
王冠閎準備在男子200蝶決賽登場。（游泳協會提供）王冠閎準備在男子200蝶決賽登場。（游泳協會提供）
王冠閎開心在男子200蝶決賽拿下第2金。（游泳協會提供）王冠閎開心在男子200蝶決賽拿下第2金。（游泳協會提供）
「仰式王」莊沐倫在男子100公尺仰式決賽中飆出54秒45獲銀。（游泳協會提供）「仰式王」莊沐倫在男子100公尺仰式決賽中飆出54秒45獲銀。（游泳協會提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中