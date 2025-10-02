自由電子報
游泳亞錦賽》王冠閎摘下2金、3銀放眼名古屋亞運 教練點出關鍵

2025/10/02 06:56

王冠閎在男子200蝶摘下本屆亞錦賽第2金。（游泳協會提供）王冠閎在男子200蝶摘下本屆亞錦賽第2金。（游泳協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣游泳代表隊在這次2025亞洲水上運動錦標賽拿下2金、7銀、4銅，而「台灣蝶王」王冠閎個人收下2金、3銀，收穫豐富。展望接下來賽事，教練黃智勇認為，王冠閎的200蝶需要再繼續突破，得刷新他締造的全國紀錄，才有機會在名古屋亞運再創佳績。

23歲的王冠閎為台灣蝶式3項全國紀錄保持人，去年巴黎奧運200蝶闖進準決賽，獲得第11名為亞洲最佳，另外他在杭州亞運、成都世大運以及德國萊茵魯爾世大運都摘下200蝶銀牌。

這次首度參與游泳亞錦賽，王冠閎摘下100蝶、200蝶金牌，50蝶雖只拿下第4名，但他游出24秒14，刷新他於今年5月全大運所締造的全國紀錄24秒16；另外他在接力部分，和隊友攜手拿下男子400公尺混合式接力、男子400公尺自由式接力和男女混合400公尺自由式接力3面銀牌。

對於王冠閎在最後一日200蝶表現，黃智勇表示，其實到最後第4天，在個人項目、接力都有比的情況下，體力有點受影響，加上這次預賽時間都很早，大多為早上8點多，決賽時間也偏晚，結束後回飯店常常已是深夜，「他前一天大概只睡了5小時，好在他預賽游完之後，中午有補眠，把狀態調整過來，成績勉強維持住。」

對於這次亞錦賽，黃智勇給王冠閎的表現肯定，「來之前我們就知道這4天賽程很累，在個人賽、接力賽都全力去游的情況下，這樣表現已經很不錯了。」

王冠閎接下來會在雲林全運會出賽，黃智勇表示，現階段先完成今年度重點賽事，年底也會針對明年名古屋亞運擬定訓練計畫，但他認為，王冠閎在200蝶部分要往1分54、53秒繼續推進，往刷新他個人全國紀錄的目標前進，才有機會在名古屋再創佳績。

