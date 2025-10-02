網球》「瑞士天王」費德爾領銜！ 2026年名人堂候選名單出爐

2026年國際網球名人堂候選名單出爐，由「瑞士天王」費德爾領銜。（資料照）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年國際網球名人堂候選名單出爐，由「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）領銜，阿根廷好手波特羅（Juan Martin del Potro）、俄羅斯女將庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova）也入列。

費德爾2003年以21歲之姿在溫網勇奪首座大滿貫冠軍，輝煌生涯就此展開，後來成為史上首位拿下20座四大賽冠軍的男單好手，曾連續237週佔據世界球王寶座，生涯在世界第一位置累積310週，拿下103座男單冠軍，從2003年至2021年連續19季勇奪ATP「最受球迷歡迎獎」，以優雅的單手反拍在全球累積極高人氣。

現年44歲的費德爾在2022年高掛球拍，如今也進入名人堂的候選名單，明年可望正式進入聖殿，同時入列的還有2009年美網冠軍、前男單世界第3的波特羅和生涯坐擁單打、雙打各2座大滿貫冠軍的庫茲涅索娃。

根據規則，候選人要在官方投票小組中獲75%以上的票數才能入選，名人堂票選也開放球迷投票，球迷票選第1名的球員可獲額外3%，第2名2%，第3名1%。

