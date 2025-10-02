自由電子報
MLB季後賽》小熊今永昇太挨轟遭扳平！教士火球男168公里三振寫歷史

2025/10/02 07:32

馬查多砲轟今永昇太奠定勝基。（路透）馬查多砲轟今永昇太奠定勝基。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕在國聯外卡系列賽率先取得1勝聽牌的小熊，今天出奇招用開局投手基特里奇（Andrew Kittredge）登板，卻被教士首局就攻破，後續登板的日籍左投今永昇太也遭到馬查多（Manny Machado）的2分砲狙擊，加上教士火牛棚完全壓制，終場教士以3：0將戰局扳平，進入最終殊死戰。

今天擔任開局投手的基特里奇，面對教士前兩打席都被敲出安打上壘，在三振掉馬查多後，教室啟用雙盜壘戰術成功推進跑者，接著梅里爾（Jackson Merrill）便敲出高飛犧牲打率先得分。

原本預計先發的今永昇太在2局接替登板，率先投出3上3下後在3局被首名打者敲敲二壘安打後力保不失，4局他再度遭遇得點圈有人危機仍完美化解。不過在5局，他面對馬查多遭擊出左外野方向2分砲，總計4局投球今永昇太被打3支安打，送出3次三振與2次四壞保送，失掉2分都是自責分。

今永昇太4局失2分。（路透）今永昇太4局失2分。（路透）

教士此役先發投手席斯（Dylan Cease）主投3.2局飆5K退場，教士接手的鐵牛棚莫瑞亨（Adrian Morejon）2.1局無失分、米勒（Mason Miller）1.2局5K無失分，蘇亞雷斯（Robert Suarez）1.1局被打1安無失分，3人合計僅被敲1支安打，送出6K，完美封鎖小熊打線，成功扳平戰局。

值得一提的是，火球男米勒今天1.2局投球將面對的打者全部三振出局，今年首次打季後賽的他前2次登板完美將面對的打者全數三振，共投2.2局送出8K，締造大聯盟新紀錄，此外他在7局對上凱利（Carson Kelly）時更飆出104.5英哩（約168公里）三振，寫下大聯盟季後賽史上最速三振。

