MLB季後賽》守護者第8局2轟、單局灌5分退老虎 逼出生死第三戰

守護者羅奇歐擊出超前陽春砲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕3戰2勝制的美聯外卡賽第二戰，賽前吞1敗的守護者今天靠羅奇歐（Brayan Rocchio）超前陽春砲、以及奈勒（Bo Naylor）關鍵三分砲，第8局灌進5分大局，守護者最後以6比1擊敗老虎，逼出生死第三戰。

守護者隊瓦勒拉（George Valera）首局敲陽春砲先馳得點，老虎球星巴耶茲（Javier Baez）第4局敲適時安打追平。前7局打完雙方仍是1比1平手。

8局下守護者展開攻勢，羅奇歐擊出超前陽春彈要回領先。史蒂芬‧關（Steven Kwan）、施尼曼（Daniel Schneemann）連續2支二壘安打再拿1分。接著奈勒轟出右外野三分砲，守護者單局灌進5分奠定勝基，逼出明天的生死戰。

守護者奈勒。（美聯社）

守護者先發拜比（Tanner Bibee）主投4.2局賞6次三振、失掉1分。守護者5名後援聯手4.1局無失分守住關鍵勝利。史密斯（Cade Smith）1局無失分摘勝。

老虎隊全場有7安、選到6次保送，得點圈整場15打數僅1安成敗因。老虎右投莫爾頓（Troy Melton）僅投0.1局失4分吞敗。

現年24歲的羅奇歐去年季後賽出賽10場，貢獻1轟、2打點，打擊率為3成33。如今羅奇歐再度於季後賽當英雄，讓守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）讚賞，這太關鍵了，當時是2好0壞的情況，但他已經準備好揮棒，「今天我們進攻端表現是令人失望的一天，直到第8局前只有2支安打。看到我們選手突然爆發並拉開分數，這感覺很棒。」

