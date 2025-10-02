MLB》水手備戰季後賽！ 傳奇鈴木一朗竟擔任先發右外野手

鈴木一朗。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟外卡系列賽火熱開打，目前輪空的美聯西區龍頭水手今天進行隊內熱身賽，準備迎戰老虎與守護者的勝方，而在今天的隊內練習賽卻在外野手名單上看到一位傳奇人物，那就是剛入選名人堂的日本好手鈴木一朗。

大聯盟報導指出，今天球隊的訓練賽在週間下午2點進行，卻吸引大概5000名球迷進場，氣氛比春訓時還要熱烈，原因便是因為鈴木一朗參與其中。今天鈴木一朗在練習賽擔任先發「主場」右外野手，且打滿6局，跟中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、左外野手泰勒（Samad Taylor）一起鎮守外野防區。

請繼續往下閱讀...

羅德里奎茲在新秀時期就認識鈴木一朗，他被問到如果一顆接近中右外野的飛球過來時，他會喊聲嗎？「他知道我是中外野手，我覺得跟年齡沒什麼關係，但我可能還是會讓他接一顆吧。」羅德里奎茲的回應引起現場哄堂大笑。

大聯盟報導提到，鈴木一朗今天的現身，代表的是他回饋球隊的一種方式，至於他是否已經是「教練」還有待商榷，因為他現在跟球員保持著一種微妙的距離，讓球員能夠用自己的方式行事，但他仍會在附近陪伴球員，分享他在大聯盟與日本職棒累積的經驗：「我不是因為想要告訴他們什麼或分享我知道的東西才在這裡。我來是為了讓所有人有機會問我，看看我能不能幫助其他球員，這就是我在這的原因。我不是來教別人怎麼做的。我來這裡單純是希望，如果有我能夠幫助球員的任何方式，那就是我在這的意義。」

鈴木一朗在大聯盟累積10屆明星賽、10座金手套獎、3座銀棒獎、2座打擊王與1座MVP，並入選名人堂，生涯敲出3089安、117轟。退休後的鈴木一朗不僅時常出現在水手，他也會回日本跟女子高中生進行友誼賽，持續為棒球運動做出貢獻。

鈴木一朗今天在隊內練習賽擔任先發右外野手。（圖片取自）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法