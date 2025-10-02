自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》水手備戰季後賽！ 傳奇鈴木一朗竟擔任先發右外野手

2025/10/02 08:03

鈴木一朗。（資料照）鈴木一朗。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟外卡系列賽火熱開打，目前輪空的美聯西區龍頭水手今天進行隊內熱身賽，準備迎戰老虎與守護者的勝方，而在今天的隊內練習賽卻在外野手名單上看到一位傳奇人物，那就是剛入選名人堂的日本好手鈴木一朗。

大聯盟報導指出，今天球隊的訓練賽在週間下午2點進行，卻吸引大概5000名球迷進場，氣氛比春訓時還要熱烈，原因便是因為鈴木一朗參與其中。今天鈴木一朗在練習賽擔任先發「主場」右外野手，且打滿6局，跟中外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、左外野手泰勒（Samad Taylor）一起鎮守外野防區。

羅德里奎茲在新秀時期就認識鈴木一朗，他被問到如果一顆接近中右外野的飛球過來時，他會喊聲嗎？「他知道我是中外野手，我覺得跟年齡沒什麼關係，但我可能還是會讓他接一顆吧。」羅德里奎茲的回應引起現場哄堂大笑。

大聯盟報導提到，鈴木一朗今天的現身，代表的是他回饋球隊的一種方式，至於他是否已經是「教練」還有待商榷，因為他現在跟球員保持著一種微妙的距離，讓球員能夠用自己的方式行事，但他仍會在附近陪伴球員，分享他在大聯盟與日本職棒累積的經驗：「我不是因為想要告訴他們什麼或分享我知道的東西才在這裡。我來是為了讓所有人有機會問我，看看我能不能幫助其他球員，這就是我在這的原因。我不是來教別人怎麼做的。我來這裡單純是希望，如果有我能夠幫助球員的任何方式，那就是我在這的意義。」

鈴木一朗在大聯盟累積10屆明星賽、10座金手套獎、3座銀棒獎、2座打擊王與1座MVP，並入選名人堂，生涯敲出3089安、117轟。退休後的鈴木一朗不僅時常出現在水手，他也會回日本跟女子高中生進行友誼賽，持續為棒球運動做出貢獻。

鈴木一朗今天在隊內練習賽擔任先發右外野手。（圖片取自）鈴木一朗今天在隊內練習賽擔任先發右外野手。（圖片取自）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中