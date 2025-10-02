自由電子報
MLB

MLB》洛磯單季119敗、得失分差「-424分」史上最慘 總管下台一鞠躬

2025/10/02 08:26

洛磯總管史密特。（資料照，美聯社）洛磯總管史密特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今年狂吞119敗成全大聯盟最糟戰績，連3年單季至少100敗。洛磯球團今天宣布，總管史密特（Bill Schmidt）將卸下職務，並將尋找新任總經理人選。

洛磯本季例行賽交出43勝119敗、勝率僅2成65，避免追平、甚至改寫2024年白襪隊41勝121敗的史上最爛球隊紀錄。

洛磯本季團隊投手防禦率5.97排全大聯盟墊底。其中，洛磯團隊得分597分排全大聯盟倒數第二，投手群失掉1021分是全30隊最糟。洛磯隊今年的得失分差為「-424分」，成為自1900年以來最糟數據，超越1932年紅襪隊的得失分差「-349分」。

史密特在美國時間1999年10月1日加入洛磯球團，擔任球探總監，並在2021年成為球隊史上第4位總經理。但洛磯隊連3年至少單季吞100敗，連7年無緣季後賽，前一次參與季後賽戰場已經是2018年的時候。

史密特在聲明中表示，「經過多次討論，我們決定是時候由我退下，讓新的聲音來引導球隊的棒球營運。洛磯和我們偉大的球迷們將會贏來更好的賽季，我也期待在未來見證這一切成真。」

洛磯總管史密特。（資料照，美聯社）洛磯總管史密特。（資料照，美聯社）

