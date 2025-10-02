NBA》尋求大約未果！七六人葛林姆斯簽下870萬美元合格報價

葛林姆斯簽下合格報價。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕七六人在今天跟受限自由球員葛林姆斯（Quentin Grimes）簽下1年870萬美元的合格報價，重返七六人隊。

葛林姆斯是休賽季最受矚目的受限自由球員之一，不過在吉迪（Josh Giddey）簽下4年1億美元續約，籃網湯瑪斯（Cam Thomas）接受合格報價，勇士庫明加（Jonathan Kuminga）簽下2年4850萬美元（約新台幣14.7億）美元後，葛林姆斯如今才同意接受合格報價。

葛林姆斯上個賽季場均14.6分、4.3籃板、3助攻、1抄截都創下生涯新高，現在簽下合格報價的他將擁有新賽季的交易否決權，並且在2025-26賽季結束後會成為完全自由球員。

葛林姆斯在自由市場開市後，曾表示希望獲得一張3000萬美元左右的合約，後續又傳出想要2000萬到2500萬美元左右的合約，但他跟七六人雙方都沒有辦法達成共識，最終只簽下870萬美元的合格報價。

葛林姆斯的經紀人鮑曼（David Bauman）受訪表示，七六人最早給出的合約是在9月24日，是4年3900萬美元，隨後他收到一張1年880萬美元報價，比合格報價多10萬美元，為了讓他放棄不可交易條款，但這些報價都被拒絕，且雙方的談判從未能夠談深。

到了美國時間周三，鮑曼表示葛林姆斯向七六人提出1年1700萬美元合約，他便可放棄不可交易條款，以及2年3400萬美元合約，第二年有球員選項，但兩份報價都被拒絕。

《ESPN》報導指出，由於七六人選下首輪探花艾奇康（VJ Edgecombe），加上恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）等主將受傷並困擾，導致七六人的前景不明，因此讓球隊很難給葛林姆斯大約保障，而現在葛林姆斯接受合格報價，七六人將擁有他的鳥權，且球隊相信有高機率能留住他，但同時也保有明年夏天先簽後換得可能。

