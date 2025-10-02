自由電子報
MLB》米飯哥生涯季後賽首球開轟寫紀錄！洋基、紅襪G3生死戰決勝負

2025/10/02 09:03

萊斯生涯季後賽首球開轟，史上第6人。（法新社）萊斯生涯季後賽首球開轟，史上第6人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡戰昨天遭紅襪聽牌的洋基，今天靠著菜鳥「米飯哥」萊斯（Ben Rice）生涯季後賽首球首轟，以及威爾斯（Austin Wells）關鍵安打加上「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的快腿跑回致勝分，終場以4：3險勝紅襪，系列賽1：1平手進入生死戰。

洋基推出王牌左投羅冬（Carlos Rodon）對上紅襪貝洛（Brayan Bello），洋基菜鳥「米飯哥」萊斯在生涯季後賽首打席首球就敲出2分砲，他成為大聯盟自2000年以來，歷史上第6位在生涯季後賽首球開轟的球員，洋基首局就取得2：0領先。

3上「故事哥」史托瑞（Trevor Story）反擊，他在滿壘敲出帶有2分打點的強勁安打追平比數，5下洋基「法官」賈吉（Aaorn Judge）建功，他敲出左外野方向適時安打送回超前分，但下個半局故事哥馬上開轟追平比數。

7上洋基讓羅冬續投差點出事，不過最終靠著紅襪犧牲觸擊失敗送頭，以及克魯茲（Fernando Cruz）的精彩收尾，守住紅襪滿壘攻勢。8局下半，威爾斯（Austin Wells）2出局敲出右外野安打，「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）從一壘狂奔回本壘跑回超前分。

9上洋基推出終結者貝納（David Bednar）關門，他飆2K投出3上3下，成功將戰線延長至生死第3戰。

威爾斯敲出關鍵一擊。（路透）威爾斯敲出關鍵一擊。（路透）

奇澤姆跑回超前分。（路透）奇澤姆跑回超前分。（路透）

