MLB季後賽》今永昇太「另類連10場挨轟」 反省失投的指叉球

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽第二戰，小熊日籍左投今永昇太今天後援4局失2分，包含被教士球星馬查多（Manny Machado）敲關鍵兩分砲，讓小熊隊以0比3輸給教士，被逼出生死第三戰。今永昇太賽後反省對馬查多的失投球。

小熊今天用右投基特里奇（Andrew Kittredge）擔任開局投手，面對教士前段棒次的強力右打，包含小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多等人。基特里奇首局被教士梅里爾（Jackson Merrill）敲高飛犧牲打掉1分。

今永昇太從第2局登板，第5局2出局教士攻佔二壘，今永第一顆球丟偏紅中的指叉球，遭馬查多轟出兩分砲。今永昇太中繼4局被敲3安，失掉2分，賞3次三振、丟2次保送。

今永昇太在本季例行賽最後9場先發都挨轟，合計9戰被敲15轟，加上今天外卡賽G2挨兩分砲，這是今永「另類連10場挨轟」。今永昇太今年例行賽被敲31發全壘打，並列全大聯盟第四多。

小熊日籍左投今永昇太。（路透）

今永昇太在例行賽9月的戰績1勝2敗、單月防禦率為6.51。談到被馬查多敲全壘打，今永說，當時沒想太多想要敬遠的念頭，「第一球是指叉球，以為會丟到膝蓋以下的球，卻投到好球帶內，為何會出現那樣的投球，我自己覺得應該還有更多能做得更好的地方。」

基特里奇說，今永昇太不需要因為一顆偏差的球，而過度責怪自己，「有時候這很難吞下去，但我們會掉分、我們會被敲安，你必須調整到下一球的心態，比賽還在可以追分的範圍內，只是我們沒能抓住機會得分。」

