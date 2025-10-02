自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

澎湖縣少年足球聯盟熱血開踢 8所國小加入競賽

2025/10/02 09:32

今年下半年澎湖少年足球聯盟賽事，八所國小加入競賽。（中山國小提供）今年下半年澎湖少年足球聯盟賽事，八所國小加入競賽。（中山國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年下半年澎湖縣足球聯盟熱血開踢，昨（10月1日）在中山國小人工草皮足球場隆重揭幕。開幕典禮邀請了多位貴賓蒞臨現場，包括足球委員會主委陳雙全、體健科長麻雅芳、體育會理事長葉冠男，以及各聯盟學校的校長們，一同為小球員們加油打氣。主辦單位感謝教育處及主委頒贈紅包及足球給各學校推動足球運動發展基金。

本屆少年足球盟聯賽共有八所學校參與競賽，包括中興國小、中山國小、五德國小、山水國小、西溪國小、赤崁國小、中屯國小及跨海參加的鳥嶼國小。賽事分別於10月1日、10月8日、10月15日、10月22日、11月26日、12月3日及12月13日舉行。

為了吸引更多的學生喜歡足球，有別於以往周三下午進行，今年首度嘗試於平日上課期間進行主客場的賽事，讓主場學校的學生有機會看到一場足球比賽，讓球隊的球員們有機會能在同學面前大展身手，增加比賽的參與感。

踢足球可以加強下肢的運動的協調性與敏捷性，促進大腦的發展並有助於學科的學習，透過足球運動培養規律的運動習慣，有了健康的身心，可以迎接各種壓力與挑戰。比賽攻守精彩刺激，場邊的家長也為場上小球員的表現加油吶喊，場上小球員也都努力的踢好每一球，歡迎各界踴躍到場，為小選手們加油打氣。

今年下半年澎湖縣少年足球聯盟賽程，在中山國小舉行開幕式。（中山國小提供）今年下半年澎湖縣少年足球聯盟賽程，在中山國小舉行開幕式。（中山國小提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中