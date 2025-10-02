自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士完美拼圖終於到來！ 哈佛德坦言今年休賽季「非常奇怪」

2025/10/02 09:47

哈佛德終於在今天穿上勇士球衣。（美聯社）哈佛德終於在今天穿上勇士球衣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞爾提克長人哈佛德（Al Horford）跟勇士簽下2年570萬美元合約，今天正式成為勇士大軍新賽季的最新戰將，他今天在記者會坦言這個休賽季真的非常奇怪，但很高興一切都已經結束，他現在是勇士隊的一員。

現年39歲的哈佛德離開最近9個賽季有7個賽季效力的塞爾提克，這個決定對他來說很艱難，因為他在2024年拿下生涯18年以來的第一個總冠軍，不過哈佛德在休賽季思考未來時，對他來說有兩件事情是確定的，一是他不會退休，而且他知道，如果不得不離開塞爾提克，加盟勇士會是最明顯的選擇。

「能夠有機會在這裡競爭，並在高水準的比賽中獲勝，這是絕佳的機會。當我想到勇士，我會想到Steph（柯瑞）、Draymond（格林）以及柯爾（Steve Kerr），並看到巴特勒（Jimmy Butler）在這邊。想起他去年在下半季交易過後的表現，還有他們現在的打法。」

哈佛德坦言，對他來說離開綠衫軍是個很艱難的決定：「但如果有那個離開後可以選擇的地方，那就是這裡，而且真的發生了，勇士給我這個機會，所以我馬上就把握住。」

塞爾提克在今年遇上巨大變動，包含主將塔圖姆（Jayson Tatum）季後賽右腳阿基里斯腱撕裂，球隊馬上選擇進入重建期，交易掉兩大戰將哈勒戴（Jrue Holiday）與波辛傑斯（Kristaps Porzingis），因此讓哈佛的的離去從可能成為現實。

哈佛德坦言這個休賽季非常奇怪。（美聯社）哈佛德坦言這個休賽季非常奇怪。（美聯社）

總教練柯爾盛讚自家新戰力：「他的到來很巨大，不只是能讓我們獲得一個空間五號，他不只是個空間五號，他是哈佛德。他的籃板、防守、籃球智商、傳球，今天光是看到他，就知道他有多契合這支球隊，配合得有多流暢。他可以跟格林一起上場，也可以跟Trayce（戴維斯）搭配...他也可以自己擔任中鋒位置，我們可以打5-out陣型。所以哈佛德的多功能性讓他可以融入任何陣容，讓他現在就能成為極具價值的球員。」

哈佛德由於已經39歲，考量到身體的消耗與年紀，在綠衫軍時期球團便嚴格控管他的出現時間，且不讓他在「背靠背」的比賽出戰，但今天哈佛德與柯爾對此議題都沒有給出正面回應，只提到醫療團隊會負責跟哈佛德協調。

談到今年休賽季的狀況，哈佛德直言過程奇怪，但很高興一切都已經結束，他現在是勇士成員了：「這絕對是個非常奇怪的休賽季，就是一直在等待並觀察到底發生什麼事情。所以我只能專心在我的訓練並準備好我自己，確保我能夠在開季前保持最佳狀態。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中