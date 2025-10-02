NBA》勇士完美拼圖終於到來！ 哈佛德坦言今年休賽季「非常奇怪」

哈佛德終於在今天穿上勇士球衣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞爾提克長人哈佛德（Al Horford）跟勇士簽下2年570萬美元合約，今天正式成為勇士大軍新賽季的最新戰將，他今天在記者會坦言這個休賽季真的非常奇怪，但很高興一切都已經結束，他現在是勇士隊的一員。

現年39歲的哈佛德離開最近9個賽季有7個賽季效力的塞爾提克，這個決定對他來說很艱難，因為他在2024年拿下生涯18年以來的第一個總冠軍，不過哈佛德在休賽季思考未來時，對他來說有兩件事情是確定的，一是他不會退休，而且他知道，如果不得不離開塞爾提克，加盟勇士會是最明顯的選擇。

「能夠有機會在這裡競爭，並在高水準的比賽中獲勝，這是絕佳的機會。當我想到勇士，我會想到Steph（柯瑞）、Draymond（格林）以及柯爾（Steve Kerr），並看到巴特勒（Jimmy Butler）在這邊。想起他去年在下半季交易過後的表現，還有他們現在的打法。」

哈佛德坦言，對他來說離開綠衫軍是個很艱難的決定：「但如果有那個離開後可以選擇的地方，那就是這裡，而且真的發生了，勇士給我這個機會，所以我馬上就把握住。」

塞爾提克在今年遇上巨大變動，包含主將塔圖姆（Jayson Tatum）季後賽右腳阿基里斯腱撕裂，球隊馬上選擇進入重建期，交易掉兩大戰將哈勒戴（Jrue Holiday）與波辛傑斯（Kristaps Porzingis），因此讓哈佛的的離去從可能成為現實。

總教練柯爾盛讚自家新戰力：「他的到來很巨大，不只是能讓我們獲得一個空間五號，他不只是個空間五號，他是哈佛德。他的籃板、防守、籃球智商、傳球，今天光是看到他，就知道他有多契合這支球隊，配合得有多流暢。他可以跟格林一起上場，也可以跟Trayce（戴維斯）搭配...他也可以自己擔任中鋒位置，我們可以打5-out陣型。所以哈佛德的多功能性讓他可以融入任何陣容，讓他現在就能成為極具價值的球員。」

哈佛德由於已經39歲，考量到身體的消耗與年紀，在綠衫軍時期球團便嚴格控管他的出現時間，且不讓他在「背靠背」的比賽出戰，但今天哈佛德與柯爾對此議題都沒有給出正面回應，只提到醫療團隊會負責跟哈佛德協調。

談到今年休賽季的狀況，哈佛德直言過程奇怪，但很高興一切都已經結束，他現在是勇士成員了：「這絕對是個非常奇怪的休賽季，就是一直在等待並觀察到底發生什麼事情。所以我只能專心在我的訓練並準備好我自己，確保我能夠在開季前保持最佳狀態。」

