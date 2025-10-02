MLB季後賽》道奇「西語老師」要命失誤 讓山本由伸首局就掉分

T.赫南德茲發生要命失誤。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽第二戰道奇對紅人，道奇日本強投山本由伸今天首局就遇到狀況，道奇右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）發生要命接球失誤，導致山本由伸失掉2分都非自責分。

山本由伸首局先抓一個出局數，接著丟觸身球，山本讓前隊友拉克斯（Gavin Lux）敲斷棒形成滾地球，道奇封殺二壘、拉克斯上一壘。

這時紅人打者海伊斯（Austin Hays）敲右外野飛球，眼看就要結束第一局，未料T.赫南德茲發生接球失誤，讓紅人攻佔二、三壘。下一棒的紅人21歲新人史都華（Sal Stewart）敲帶有2分打點的關鍵安打，幫助紅人先馳得點。

山本由伸。（法新社）

山本由伸從第2局起，讓紅人打線9上9下。道奇第3局下靠貝茲（Mookie Betts）敲適時安打追1分，4局下資深工具人赫南德茲（Kike Hernandez）敲追平二壘安打，雙方戰成2比2平手。

T.赫南德茲本季主要鎮守右外野，整季出現2次守備失誤，但進階防守數據「出局製造值（OAA）」為「-9」排全大聯盟外野手第6差。

The Teoscar Hernandez right field experience has carried into the postseason



pic.twitter.com/Inpx4PbpeE — Blake Harris （@BlakeHHarris） October 2, 2025

