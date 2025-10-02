自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇「西語老師」要命失誤 讓山本由伸首局就掉分

2025/10/02 10:09

T.赫南德茲發生要命失誤。（路透）T.赫南德茲發生要命失誤。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽第二戰道奇對紅人，道奇日本強投山本由伸今天首局就遇到狀況，道奇右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）發生要命接球失誤，導致山本由伸失掉2分都非自責分。

山本由伸首局先抓一個出局數，接著丟觸身球，山本讓前隊友拉克斯（Gavin Lux）敲斷棒形成滾地球，道奇封殺二壘、拉克斯上一壘。

這時紅人打者海伊斯（Austin Hays）敲右外野飛球，眼看就要結束第一局，未料T.赫南德茲發生接球失誤，讓紅人攻佔二、三壘。下一棒的紅人21歲新人史都華（Sal Stewart）敲帶有2分打點的關鍵安打，幫助紅人先馳得點。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

山本由伸從第2局起，讓紅人打線9上9下。道奇第3局下靠貝茲（Mookie Betts）敲適時安打追1分，4局下資深工具人赫南德茲（Kike Hernandez）敲追平二壘安打，雙方戰成2比2平手。

T.赫南德茲本季主要鎮守右外野，整季出現2次守備失誤，但進階防守數據「出局製造值（OAA）」為「-9」排全大聯盟外野手第6差。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中