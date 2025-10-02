自由電子報
體育 競技運動 高球

台灣高球名將涂阿玉返鄉與50年前同事相見歡 回憶算命師的鐵口直斷

2025/10/02 09:47

高球名將涂阿玉重返故豐原，接受電視台專訪，與老同事相見歡。（連佳振提供）高球名將涂阿玉重返故豐原，接受電視台專訪，與老同事相見歡。（連佳振提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中豐原在地女兒、台灣高球名將涂阿玉，昨重返故豐原，與之前在豐原高爾夫球場同為桿弟的林游秀英相見歡，50年未見的老同事，有說不完的趣事，兩人透露，當時眾少女桿弟回家需路過墳場（現在忠烈祠），有一次見一名算命師，為大家算命，算到涂阿玉時，就指「這個是明星，日後在天上飛的」，應允了涂阿玉後來成為高球名將，四處出國比賽，經常當空中飛人。

豐原區翁子里長連佳振表示，涂阿玉是為公共電視《下半場練習生》 專訪，昨返回故鄉豐原，到慈濟宮參拜，原來是上個月電視台到慈濟宮取景時，聊起里民林游秀英，50年前曾在豐原高爾夫球場與涂阿玉共事，於是巧妙安排兩人於拍攝現場再度相遇。

涂阿玉出生於豐原公老坪，就讀翁子國小，林游秀英少女時即與涂阿玉同在豐原高夫球場擔任桿弟，兩人透過泛黃老照片，重溫往日情誼，話說不完。

據連佳振轉述，兩人回憶往事指出，早期公老坪的忠烈祠是墳場，桿弟上下班會經過，並走蜈蚣崎上下山，一次遇到墳場有算命的，為眾少女桿弟算命，到了涂阿玉時，就鐵口直斷「這個是明星，日後在天上飛的」，當時大家只是笑，沒想到後來真的應允了涂阿玉成為高球名將，四處出國比賽，經常搭機在空中飛來飛去，果真神通。

涂阿玉說，在球場工作，平時走蜈蚣崎步道上下班，有時天色晚了，就會搭乘球友的車子下山 ，她還曾搭過何應欽將軍的座車，十分有趣。

高球名將涂阿玉（左二）重返故豐原，與老同事相見歡。（連佳振提供）高球名將涂阿玉（左二）重返故豐原，與老同事相見歡。（連佳振提供）

