MLB》基襪外卡G3先發出爐！ 紅襪超資淺菜鳥殊死戰先發史上第一人

〔體育中心／綜合報導〕手握美聯外卡戰聽牌優勢的紅襪在今天被洋基追平，紅襪將在明天第三戰派出菜鳥左投厄利（Connelly Early）先發登板，讓他寫下史上第一人紀錄；而洋基也將推派菜鳥火球男施利特勒（Cam Schlittler）登板先發。

紅襪今天以1分差惜敗洋基，明天將繼續在洋基主場進行生死第3戰，原本先發人手就比較薄弱的紅襪，在用完王牌克羅切（Garrett Crochet），二號先發貝洛（Brayan Bello），加上資深好手吉歐里多（Lucas Giolito）受傷沒帶進外卡名單的情況下，只能推出菜鳥左投厄利先發。

厄利在外卡戰G3的先發將成為生涯第5次先發，他將成為史上第5位生涯前5戰先發獲得季後賽先發機會的投手，而他對上的同樣也是菜鳥施利特勒，該役將是他生涯第15場出賽。

根據《Elias Sports Bureau》指出，明天的基襪外卡戰，將是史上第一次大聯盟生涯不到15場出賽的菜鳥對決。而根據《OptaSTATS》提到，美國時間9月9日才初登板的厄利，成為史上第一位在大聯盟初登板30天內就要投季後賽殊死戰的投手。

厄利本季4場先發出賽表現出色，19.1局投球飆出29K，防禦率2.33，每局被上壘率僅1.09；施利特勒的表現同樣出色，14場先發投73.0局送出84K，防禦率2.96，每局被上壘率1.22。

