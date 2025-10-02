MLB季後賽》洋基賈吉的平凡飛球讓紅襪防守瑕疵掉分 杜蘭扛責

杜蘭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯外卡賽第2戰，紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）今天在第5局發生防守判斷瑕疵，讓洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲平凡飛球幸運形成適時安打拿超前1分。紅襪最後以3比4輸球，系列賽雙方戰平，明天將上演G3生死戰。杜蘭賽後受訪為這個瑕疵守備扛責。

5局下洋基2出局攻占二壘，賈吉敲左外野平凡的飛球，但杜蘭一開始守比較後面，他開始往前衝、決定用飛撲接球，卻沒有接到，形成一支帶有1分打點的安打，紀錄上沒有給失誤，洋基當時以3比2超前比數。

雖然紅襪「故事哥」史托瑞（Trevor Story）6局上敲陽春砲追平，洋基8局下靠威爾斯（Austin Wells）超前安，讓紅襪輸掉比賽。

杜蘭賽後受訪表示，當時對賈吉的防守比較深，當他往前衝時，以為球被打擊很強勁，結果飛行距離比想像中還要短，其實根本不需要飛撲接球，「這完全是我的責任。」

AARON JUDGE DRIVES IN A RUN AFTER THE BALL GOES OFF A DIVING JARREN DURAN'S GLOVE! pic.twitter.com/lP5S8JbOem — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） October 1, 2025

