MLB季後賽》山本由伸6.2局9K好投、大谷敲安有打點！道奇橫掃紅人晉級

山本由伸6.2局失2分無責失分飆9K好投奪勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇外卡系列賽G2，山本由伸一夫當關，扛住首局被隊友失誤掉分的壓力，燃燒113球投6.2局飆出9次三振，失掉2分無責失分好投，加上「愛山本打線」7分支援，終場道奇以8：4橫掃紅人順利晉級國聯分區系列賽，對手將是國聯東區龍頭費城人。

先發山本由伸雖然在第一局因為「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）2出局後的要命失誤，導致後續挨安打失掉2分，不過他馬上回穩，包含首局最後的三振在內，讓紅人打者13上13下。道奇也在3、4兩個半局打回3分幫助球隊逆轉比數。

「西語老師」T.赫南德茲要命失誤害山本由伸首局就掉2分。（路透）

6局紅人突破山本由伸的封鎖，連敲3安形成滿壘，然而山本由伸展現強心臟，先讓海伊斯（Austin Hays）敲出游擊滾地球，貝茲（Mookie Betts）選擇傳本壘封殺抓到第一個出局數，隨後山本由伸連續三振掉史都華（Sal Stewart）與克魯茲（Elly De La Cruz）讓紅人滿壘0出局大中計。

山本由伸霸氣解圍後的6局下半，道奇發起一輪猛攻，大谷翔平敲安進帳第4分，貝茲敲二壘安打再打回1分，接著紅人故意四壞保送佛里曼（Freddie Freeman）後，T.赫南德茲「道歉」敲出二壘安打，再灌進2分打點，道奇攻下4分大局取得7：2領先。

大谷翔平敲安進帳打點。（路透）

7局山本由伸續投，在2出局投出第2次保送後，因用球數達生涯新高的113球後被換下場。接替上場的崔南（Blake Treinen）用2球就化解失分危機。7下貝茲適時安打幫助道奇取得8：2領先。

8上道奇推出斯漢（Emmet Sheehan）登板，拉克斯（Gavin Lux）敲安上壘加上E.赫南德茲（Enrique Hernández）失誤上二壘，海伊斯保送、史都華右外野安打進帳1分，接著斯漢暴投讓跑者上二、三壘後再保送克魯茲形成滿壘，史岱芬森（Tyler Stephenson）高飛犧牲打添1分，斯漢在對班森（Will Benson）2好1壞被道奇換掉，費西亞（Alex Vesia）登板，紅人也換上代打安杜哈爾（Miguel Andujar），結果安杜哈爾面對偏高壞球直接揮空被三振，麥可連（Matt McLain）滿球數選到保送擠成滿壘，左打的佛里朵（TJ Friedl）被三振，道奇此局失掉2分。

9上道奇派出佐佐木朗希登板，季後賽初登板的他，對史提爾（Spencer Steer）猛飆101.1英哩火球再用招牌指叉球將他三振，隨後再用指叉球將拉克斯三振，最後再讓海伊斯平飛球出局，3上3下關門成功。

