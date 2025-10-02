MLB季後賽》賽前才說不敬遠 大谷翔平遭紅人故意保送後付出代價

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡第2戰，道奇日本巨星大谷翔平今天在第7局獲敬遠後，下一棒的道奇貝茲（Mookie Betts）敲關鍵適時安打，讓紅人隊付出代價。道奇8局上打完以8比4領先。

大谷翔平前2打數沒有貢獻，他在6局下擊出帶有1分打點的適時安打，並靠隊友安打回來得分。道奇第6局打進4分。第7局道奇1出局攻占二壘，紅人這時選擇敬遠大谷翔平，讓紅人右投山提蘭（Tony Santillan）對決貝茲，但貝茲擊出帶有1分打的二壘安打，讓道奇再拿1分。

請繼續往下閱讀...

紅人66歲名教頭法蘭柯納（Terry Francona）今天賽前被媒體問到是否考慮敬遠大谷，他先是說，「你在開玩笑嗎？你有聽過貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）是誰嗎？」

法蘭柯納接著說，大谷翔平一名非常危險的打者，「他這一年也被三振185次（應為吞187次三振），我們必須抓到這點，如果在那條打線中開始敬遠對手，就等於自找麻煩。」

October 1st, 2025 vs. CIN

5th Plate Appearance

Result: Intentional Walk pic.twitter.com/QMuWHqmRNP — Every Ohtani At Bat （@EveryOhtaniAB） October 2, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法