MLB季後賽》山本由伸單場113球寫生涯新高 談為何自願續投第7局

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽第2戰，道奇日本強投山本由伸今天交出6.2局賞9次三振失2分好投，幫助道奇以8比4擊敗紅人，道奇以2連勝之姿闖進季後賽。山本由伸此戰用113球寫旅美生涯新高，他賽後受訪表示，挺過第6局滿壘危機後，認為自己還能投，因此自願續投第7局。

山本由伸首局受到道奇右外野手「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）發生要命接球失誤影響，讓紅人2出局攻占二、三壘，紅人21歲新人史都華（Sal Stewart）敲關鍵安打，讓山本第一局就失掉2分。但山本由伸及時穩定，第2局至第5局都讓對手3上3下。

第6局紅人隊連敲3安，無人出局攻占滿壘，山本先讓紅人打者海伊斯（Austin Hays）敲游擊滾地球，道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）傳本壘封殺，接著山本連賞2次三振，化解失分危機。山本續投第7局，先後丟2次保送，讓紅人隊2出局攻占一、二壘，山本這時退場，道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）守住失分危機。

山本由伸賽後表示，能多投一局對球隊來說就是幫助，第6局雖然遇到大危機，但自己挺過去了，而且當時還有餘力，所以自己還能再投一局。

至於第6局2出局滿壘對決紅人球星克魯茲（Elly De La Cruz）的關鍵打席，山本說明，他當時用曲球比較多，從對手的反應來看，感覺這顆球種很有效，主要選擇用曲球還是捕手羅特維特（Ben Rortvedt）的決定。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也讚賞山本由伸好投，認為山本再次挺身而出，雖然第一局用球數較多，他能丟到第7局，對球隊來說很重大。

