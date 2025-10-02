自由電子報
MLB季後賽》道奇MVP貝茲4安鐵支大爆發 豪寫72年偉業！

2025/10/02 14:25

貝茲單場4安其中有3支是二壘安打。（歐新社）貝茲單場4安其中有3支是二壘安打。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡道奇與紅人第2戰，今天道奇除了靠日本強投山本由伸6.2局9K無責失分好投外，陣中MVP連線的第二棒貝茲（Mookie Betts）繳出最亮眼的表現，單場3支二壘安打與1支一壘安打，4安鐵支灌進3分打點，季後賽前2戰打完打擊率高達6成67。

貝茲首打席就敲出二壘安打，第二打席再敲出一壘安打助隊破蛋，第三打席擊出飛球出局，第四打席敲出二壘安打帶有1分打點，第五打席再敲二壘安打進帳1分打點，總計5打數4安打，灌進3分打點，跑回1分。外卡系列賽打完貝茲2戰狂敲6安，打擊率6成67，上壘率7成，攻擊指數1.700。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，貝茲季後賽單場3支二壘安打的演出，是道奇隊史季後賽第2次，上次是1953年吉里安（Jim Gilliam）在世界大賽G4。同時貝茲也成為在攸關晉級（或奪冠）的場合，史上第三次單場3支二壘安打表現。前2次分別是2004年世界大賽G4的紅襪尼克森（Trot Nixon）以及1925年世界大賽G7的海盜凱里（Max Carey）。

貝茲在今年例行賽繳出生涯最差的攻擊指數（OPS）0.732，不過去年季後賽他16場出陣有著高達0.952的OPS，倘若今年持續目前的火燙手感，那道奇的衛冕之路將能越走越遠。

