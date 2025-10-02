MLB季後賽》讓紅人敬遠大谷翔平付出代價 貝茲：是我也不會讓他揮棒

貝茲（左）、大谷翔平（右）。（路透）



〔體育中心／綜合報導〕國聯外卡賽第2戰，道奇球星貝茲（Mookie Betts）今天上演4安猛打、進帳3分打點，幫助道奇隊以8比4擊敗紅人。道奇以2連勝晉級國聯分區賽，貝茲賽後表示，「我知道我們會贏得全部，我們必須繼續投出好球，適時擊出安打並做好防守，一切都會沒有問題。」

貝茲今年例行賽交出20轟、82分打點，打擊率2成58、整體攻擊指數（OPS）0.732都是生涯新低。

不過，貝茲在今年季後賽發揮，此戰全場5打數4安，包含3支二壘安打，貢獻3分打點。貝茲前役也貢獻2安，季後賽前兩場就敲多達6支安打。

其中，道奇第7局下1出局攻占二壘，道奇日本巨星大谷翔平遭到敬遠，讓紅人右投山提蘭（Tony Santillan）對決貝茲。結果貝茲擊出帶有1分打點的二壘安打，幫助道奇再添加1分。

賽後被問到紅人敬遠大谷翔平一事、選擇來對決他，貝茲回應，「這沒什麼，我也不會讓翔平揮棒，我預期費城人隊也會這樣做，預期整個季後賽都會發生這種情況...我只需要準備好做自己的事情。」

紅人66歲名教頭法蘭柯納（Terry Francona）今賽前被媒體問到是否考慮敬遠大谷翔平，他先是說，「你在開玩笑嗎？你有聽過貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）是誰嗎？」

貝茲對此說，當時（第7局）壘上有人，大谷翔平要上場打擊，自己預期會有敬遠，「如果他們去做，很酷。我會準備好上場。如果他們沒有做，就是要去面對翔平。」

道奇將在國聯分區賽面對國聯東區龍頭費城人，這是兩隊2009年後再度於季後賽戰場交手。當年費城人以4勝1敗晉級世界大賽，也是連兩年打敗道奇。

