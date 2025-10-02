自由電子報
體育 競技運動 羽球

羽球》立委王正旭推動基隆高中設青少年羽球訓練中心

2025/10/02 14:39

立委王正旭（中）與運動部及基隆高中等研議設置青少年羽球訓練中心。（王正旭服務處提供）立委王正旭（中）與運動部及基隆高中等研議設置青少年羽球訓練中心。（王正旭服務處提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕運動部長李洋和台灣羽球一哥周天成等眾多羽球好手都出身國立基隆高中體育班，基隆高中爭取設置青少年羽球中心，經費三億五千萬元，因組織調整等因素遲未定案。立委王正旭邀請運動部設施規劃司長、基隆高中等人研商，將調整計畫送運動部儘速核定。

基隆高中校長鐘定先說，國立基隆高中過去培育出周天成、李洋等眾多羽球好手，校方爭取設置青少年羽球訓練中心，希望運動部能夠全力支持。

羽球教練鄭永成指出，青少年羽球訓練中心是培育體育選手很重要的過程，培養一位選手需要5、6年的時間，尤其是高中階段要兼顧學生和選手的適性發展，需要有1個完善的訓練中心支援。

運動部設施規劃司表示，會盡速彙整相關內容，並辦理「優化全民運動與賽會環境計畫」審查，同時請基隆高中先行準備羽球訓練中心之使用及訓練計畫。

立委王正旭表示，青少年運動員的培訓至關重要，特別是15至19歲正值培訓扎根的關鍵階段，在硬體設備方面，除了需要完善的培訓場館外，在軟體的部分更是需要有長遠的訓練規劃。他會持續請運動部盡力協助，並在「優化全民運動與賽會環境計畫」審查完成後，邀請部長李洋重返基隆高中。

