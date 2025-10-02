自由電子報
PLG》從體脂最高到「眼睛感官」變瘦 陳將双談卡總體系給他的影響

2025/10/02 14:43

領航猿媒體日。（記者陳志曲攝）領航猿媒體日。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG桃園領航猿今舉行開季媒體日，總教練卡米諾斯和球員分享新賽季展望。今年休賽季，領航猿在本土球員部分補進昔日「最強高中生」陳將双，今天卡米諾斯爆料陳將双剛到球隊時體脂是全隊最高，但他非常努力減重、調整體態，現階段從「眼睛感官」已經可以感受到他體態變得更好，也期待他能盡速融入團隊。

22歲的陳將双去年從世新大學畢業後赴中國打拚，加入CBA南京同曦，這季選擇回到台灣職籃。披上領航猿戰袍，陳將双表示，和球隊磨合感覺目前還不錯，「卡總的體系會讓我打得比較輕鬆、自在一點，加上學長還有洋將都給我很大鼓勵也會教我，其實學到滿多的，他們很樂意分享經驗給我。」

體態調整部分，被卡總爆料剛到球隊時是全隊最高，但現階段陳將双身材更為精實，他笑說：「那是剛到球隊時量的，目前是還沒量第二次，還不知道降了多少，但教練團、年哥（劉年傑）都說眼睛感官有差。」

陳將双分享他體重管理的方式，他透露，一開始吃的東西都會跟隊上體能教練劉年傑報備，而且也因吃得比較少、碳水又減少一點，練球時身體會比較沈重、疲勞一點，「但是這都還好，畢竟是為了自己好還有讓生涯可以打更遠，所以值得去做這件事情。」

提到和隊友互動，陳將双之前曾說有點不敢和陣中一哥盧峻翔互動，他笑說：「現在會聊一下天，他也會開我玩笑。」但他不諱言，領航猿畢竟是衛冕軍，剛加入確實有點壓力，「卡總就會要我做我該做的事情，不要想太多，就去打。」他也對於能挑戰東超相當期待，「興奮跟緊張會多一點，現在對於個人的目標沒有太多的想法，主要還是希望能幫助球隊，衛冕冠軍。」

