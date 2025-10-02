自由電子報
體育 籃球 PLG

PLG》亞洲盃缺席沒閒著 盧峻翔養傷也加強運球跟投籃

2025/10/02 15:04

盧峻翔。（資料照，領航猿提供）盧峻翔。（資料照，領航猿提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今舉行開季媒體日，陣中雙料MVP盧峻翔今年休賽季因腳踝傷勢缺席瓊斯盃和亞洲盃，即便如此他也沒有鬆懈，這段期間除了養傷同時積極加強運球跟投籃，希望新賽季能有更好的發揮。

盧峻翔上季幫助領航猿在PLG拿下隊史首冠，個人榮膺FMVP且完成年度MVP二連霸，另外也助領航猿在東亞超級聯賽獲得亞軍。不過，他在6月亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）會內首戰就扭傷右腳踝，之後比賽高掛免戰牌，同時也缺席瓊斯盃和亞洲盃。

提到自己的休賽季調整，盧峻翔表示，休賽季基本上都在休息，因為上季賽程有點太密集，讓他身心靈有點疲憊，加上BCL的傷勢是他第一次右腳踝扭傷且滿嚴重的，大多時間先以休養為主。 不過，盧峻翔仍維持訓練，他笑說：「阿傑（唐偉傑）說，腳不能動，那就練手，而且大家也都會看我運球的狀況，所以這段期間他要我加強運球，還有增加投籃訓練。」

不過，缺席這次亞洲盃令盧峻翔感到相當可惜，「以當時自己狀態，確實沒辦法在時間內恢復到這麼完整，而且這次大家都說可能是近幾年最好的球員陣容，我當然也想要參與其中。」但他強調，只要自己身體狀況允許，接下來世界盃資格賽他還是有意願參與。

