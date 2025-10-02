自由電子報
PLG》上季橫掃4大獎也有旅外夢 李家慷新賽季盼更上一層樓

2025/10/02 15:30

李家慷。（資料照，領航猿提供）李家慷。（資料照，領航猿提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿今天舉行開季媒體日，上季在PLG橫掃4座個人獎項的李家慷對於新賽季充滿期待，他認為，由於球隊是衛冕軍，心態調整相對重要，目前球隊狀態也調整得很好，而他個人則是希望能保有能到海外競爭的水平，相當看重東亞超級聯賽的表現。

李家慷在上季抱回年度最佳進步獎、年度最佳第六人，並入選年度第一隊、年度防守第一隊，並在休賽季入選瓊斯盃台灣白隊，收穫豐富。

對於休賽季準備，李家慷笑說：「休賽季時候其實也吃滿好的，現在開季就是維持體態，現在體質大概在10%到11%左右，整體狀態滿不錯的，自己有滿多新的進攻技術，防守上也有新的策略。」

至於個人目標部分，李家慷表示，希望攻守可以更全面、更具有威脅性一點，「上季得很多個人獎項，今年心態放在要往更高層次的方向去挑戰，當然也希望可以挑戰海外，雖然目前有合約在，但是我意思是，可以把這個目標放在那邊，自己持續去追求。」

領航猿這次東超小組賽和琉球黃金國王、澳門黑熊，以及菲律賓馬尼拉電氣，各隊也都積極補強，李家慷表示，很期待跟海外更高層級的球員交手。

