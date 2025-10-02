MLB季後賽》道奇雙王牌聯手寫紀錄 史奈爾、山本締史上首見壯舉

史奈爾與山本由伸。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯外卡系列賽2連勝橫掃紅人，成功晉級分區系列賽，兩大先發投手史奈爾（Blake Snell）和山本由伸都繳出好投，並寫下史上首見的超狂紀錄。

兩屆塞揚強投史奈爾昨天力扛外卡戰G1重擔，生涯季後賽第一次投滿6局，直到7局他才因串聯安打掉分，最終用91球投滿7局失2分，只被敲出4支安打，飆出9K只有1次四壞保送，繳出自己在季後賽的生涯代表作，幫助道奇以10：5搶下開門紅，生涯在季後賽累積5勝。

請繼續往下閱讀...

山本由伸今天在G2燃燒生涯新高的113球，主投6.2局被敲4安失2分，責失分為0，另有9次三振和2次保送，同樣繳出個人在季後賽的最佳表現之一，道奇終場以8：4贏球，以2連勝晉級分區系列賽，而山本則是拿下季後賽生涯的第2勝。這是自2022年實施3戰2勝制以來，道奇首次在外卡系列賽完成橫掃。

根據《Opta Stats》指出，在道奇橫掃紅人的系列賽中，史奈爾和山本由伸都達成「投滿20個以上出局數、被安打數少於5支、三振9名打者、拿下勝投」的條件，在大聯盟季後賽的歷史當中，從未有球隊的先發投手能在連續兩場比賽中達成這項壯舉。

「還差 11 勝。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，球隊可以完成衛冕，因為他們具備這樣的實力，且還有冠軍血統，也有奪冠的渴望，現在正打出很棒的比賽，自己並不在乎對手是誰，只想成為最後的贏家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法