自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇雙王牌聯手寫紀錄 史奈爾、山本締史上首見壯舉

2025/10/02 16:56

史奈爾與山本由伸。（本報合成圖）史奈爾與山本由伸。（本報合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天在國聯外卡系列賽2連勝橫掃紅人，成功晉級分區系列賽，兩大先發投手史奈爾（Blake Snell）和山本由伸都繳出好投，並寫下史上首見的超狂紀錄。

兩屆塞揚強投史奈爾昨天力扛外卡戰G1重擔，生涯季後賽第一次投滿6局，直到7局他才因串聯安打掉分，最終用91球投滿7局失2分，只被敲出4支安打，飆出9K只有1次四壞保送，繳出自己在季後賽的生涯代表作，幫助道奇以10：5搶下開門紅，生涯在季後賽累積5勝。

山本由伸今天在G2燃燒生涯新高的113球，主投6.2局被敲4安失2分，責失分為0，另有9次三振和2次保送，同樣繳出個人在季後賽的最佳表現之一，道奇終場以8：4贏球，以2連勝晉級分區系列賽，而山本則是拿下季後賽生涯的第2勝。這是自2022年實施3戰2勝制以來，道奇首次在外卡系列賽完成橫掃。

根據《Opta Stats》指出，在道奇橫掃紅人的系列賽中，史奈爾和山本由伸都達成「投滿20個以上出局數、被安打數少於5支、三振9名打者、拿下勝投」的條件，在大聯盟季後賽的歷史當中，從未有球隊的先發投手能在連續兩場比賽中達成這項壯舉。

「還差 11 勝。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，球隊可以完成衛冕，因為他們具備這樣的實力，且還有冠軍血統，也有奪冠的渴望，現在正打出很棒的比賽，自己並不在乎對手是誰，只想成為最後的贏家。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中