WTT大滿貫賽》鏖戰5局遭中國名將陳幸同逆轉 李昱諄16強止步仍創生涯最佳

2025/10/02 16:48

李昱諄在女單16強戰遭陳幸同逆轉。（取自WTT官網）李昱諄在女單16強戰遭陳幸同逆轉。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名68的國泰女將李昱諄今天在局數2:1領先下，連丟2局遭世界排名第3的中國名將陳幸同逆轉，無緣晉級2025年WTT中國大滿貫賽女單8強，仍締造個人在大滿貫賽最佳戰績，並收穫16強積分175分，下週的世界排名也將超越合庫女將黃怡樺躍居台灣二姐，僅次於鄭怡靜。

李昱諄在2014年亞青曾和陳幸同交手過，當時以0:3吞敗，這次再度交鋒，李昱諄挾著前兩輪分別以直落三擊退泰國好手莎薇塔布特和羅馬尼亞名將史佐克絲的絕佳狀態，加上運氣不錯，多次出現擦網、擦邊球，打完前3局以11:8、7:11、11:4領先。

關鍵第4局，李昱諄在5:9落後下連追3分，包括一記幸運擦邊球，迫使陳幸同叫出暫停，恢復比賽後，李昱諄正手發球搶攻出界，被對手逼出局點，她雖然靠著接發球反手擰拉化解第一個局點，但隨後陳幸同也出現擦網球，11:9扳平戰局。決勝局，李昱諄一開局就連丟3分，即使喊出暫停仍無法止血，陷入0:5落後，之後無謂失誤也偏多，最終以4:11落敗。

驚險過關的陳幸同賽後也盛讚李昱諄的打球節奏非常有特點，整體發揮也超出她的想像，自己在場上解決問題的速度也慢了些，才會陷入苦戰。

