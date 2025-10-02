人物側寫》台灣超馬女將林冠汝 泰國清邁24小時跑206公里摘金

林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕起初只是想要完成一項人生成就清單，台灣超級馬拉松跑者林冠汝因緣際會下屢創佳績，更跑出信心，2年前雖遇到低潮期，不過她還是努力向前行，在9月泰國清邁超級馬拉松以206公里拿下金牌，希望用自身故事鼓勵更多人做自己想做的事，別讓人生留下遺憾。

林冠汝平時是自由教練，「平時不是在運動就是在運動的路上；不是跑步就是在往跑步的路上」，如今更成一位超級馬拉松跑者。她坦言，自己學生時期其實不愛運動，直到出社會工作才開始接觸長跑，從中獲得成就感及快樂，更重要是3年前她給自己一項人生清單「完成24小時超級馬拉松」。

林冠汝透露，3年前有參加過100公里馬拉松，但未想過要挑戰24小時超馬，「我覺得為何要跑24小時，比賽期間搭帳篷睡覺，回家睡覺不是很好嗎？」

不過，林冠汝滿35歲時立下人生清單，想挑戰自己因此報名2022年台北超級馬拉松，在24小時共跑180公里，意外拿下第2名，再來同年7月成為國家代表隊，她到印度參加亞太錦標賽再以216公里摘金，她笑說，「這場比賽應該是我人生的精彩時刻！」

連續挑戰自我都有獲得成績回饋，林冠汝2022年12月又在東吳超馬以228.2公里，破台灣女子紀錄，不過在這期間也因成績亮眼反而出現更多壓力，她今年就無緣代表台灣到法國參加世錦賽。

因無緣世錦賽，身邊前輩於7月推薦林冠汝可以參加9月泰國清邁的賽事，她透露，「一般來說比賽備戰至少要半年，因此這場比賽有點太趕，不過還是決定參賽，且還必須克服炎熱的泰國氣候。」

林冠汝坦言，在清邁的賽事前12小時都在2、3名徘徊，但她平時在台灣也都在中午練跑，因此優勢應該就是等太陽升起之際，也就一路上都咬牙苦撐，也真的撐到原本領先者去休息，她在最後4小時才成功超車，並拿到金牌榮耀。

林冠汝認為，對於她而言跑超級馬拉松能從中獲得快樂的感覺，尤其突破自己的成就感勝過一切，好成績算是給自己一個肯定！她希望告訴大家，相信自己每一個時期的選擇，而她也不希望人生留下遺憾，未來還是會繼續挑戰自我。

