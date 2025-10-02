自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

人物側寫》台灣超馬女將林冠汝 泰國清邁24小時跑206公里摘金

2025/10/02 16:52

林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕起初只是想要完成一項人生成就清單，台灣超級馬拉松跑者林冠汝因緣際會下屢創佳績，更跑出信心，2年前雖遇到低潮期，不過她還是努力向前行，在9月泰國清邁超級馬拉松以206公里拿下金牌，希望用自身故事鼓勵更多人做自己想做的事，別讓人生留下遺憾。

林冠汝平時是自由教練，「平時不是在運動就是在運動的路上；不是跑步就是在往跑步的路上」，如今更成一位超級馬拉松跑者。她坦言，自己學生時期其實不愛運動，直到出社會工作才開始接觸長跑，從中獲得成就感及快樂，更重要是3年前她給自己一項人生清單「完成24小時超級馬拉松」。

林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）

林冠汝透露，3年前有參加過100公里馬拉松，但未想過要挑戰24小時超馬，「我覺得為何要跑24小時，比賽期間搭帳篷睡覺，回家睡覺不是很好嗎？」

不過，林冠汝滿35歲時立下人生清單，想挑戰自己因此報名2022年台北超級馬拉松，在24小時共跑180公里，意外拿下第2名，再來同年7月成為國家代表隊，她到印度參加亞太錦標賽再以216公里摘金，她笑說，「這場比賽應該是我人生的精彩時刻！」

連續挑戰自我都有獲得成績回饋，林冠汝2022年12月又在東吳超馬以228.2公里，破台灣女子紀錄，不過在這期間也因成績亮眼反而出現更多壓力，她今年就無緣代表台灣到法國參加世錦賽。

因無緣世錦賽，身邊前輩於7月推薦林冠汝可以參加9月泰國清邁的賽事，她透露，「一般來說比賽備戰至少要半年，因此這場比賽有點太趕，不過還是決定參賽，且還必須克服炎熱的泰國氣候。」

林冠汝坦言，在清邁的賽事前12小時都在2、3名徘徊，但她平時在台灣也都在中午練跑，因此優勢應該就是等太陽升起之際，也就一路上都咬牙苦撐，也真的撐到原本領先者去休息，她在最後4小時才成功超車，並拿到金牌榮耀。

林冠汝認為，對於她而言跑超級馬拉松能從中獲得快樂的感覺，尤其突破自己的成就感勝過一切，好成績算是給自己一個肯定！她希望告訴大家，相信自己每一個時期的選擇，而她也不希望人生留下遺憾，未來還是會繼續挑戰自我。

林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）

林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）林冠汝泰國清邁24小時超級馬拉松跑206公里摘金（林冠汝提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中