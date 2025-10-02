HBL》松山高中挑戰連霸有壓力嗎？主帥葉韋喬：衛冕軍只是外界賦予的形容詞

松山高中總教練葉韋喬（左）、劉廷寬。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕114學年度HBL高中籃球聯賽將在本月13日登場，衛冕軍松山高中要在男子組尋求2連霸，總教練葉韋喬表示，衛冕軍只是外界賦予的形容詞，會把專注力放在團隊的磨合與子弟兵的球技上。

松山高中上屆冠軍之路走得波折，12強落入外卡賽，8強也是戰到最後一場才搭上4強末班車，在不被看好下在冠軍戰靠當家後衛劉程恩大三元領軍，打敗尋求衛冕的南山高中，睽違7年封王。

對於連霸壓力，松山主帥葉韋喬今在聯賽開賽記者會受訪表示，「我覺得衛冕軍只是外界對我們的形容詞，我都在訓練時告訴球員，我們沒有背負任何壓力，因為到頭來，這就是一個新的賽季，重要的是這批球員要展現出自己的球風，專注在球技上的進步。」

對於冠軍雙槍查傑、劉承恩畢業離隊留下的空缺，葉韋喬坦言，團隊經歷變動一定需要磨合期，但經過暑假的盃賽磨練，球員也都逐漸找到定位，他也點名高三控衛潘彥銘是團隊X因子，「他也看著承恩一整年，希望他能展現企圖心，知道好的控衛在場上應該要做到什麼事，如何凝聚團隊。」

高三前鋒劉廷寬高一就進入HBL名單，上季也是冠軍之路重要成員，高中生涯最後一年要正式扛起領導球隊的責任，他坦言肩上壓力不小，「但不能逃避，這是一定會面對到的，就是要接受這樣的挑戰。」

葉韋喬指出，劉廷寬過去都算是在學長保護之下發展，高三必須承擔更多責任，學會如何利用自己攻防兩端的能力幫助隊友，劉廷寬也說，過去球大多在劉承恩或查傑手上，自己大多在外線開火或做好防守，「現在要開始學會處理球，算是滿大的挑戰。」

