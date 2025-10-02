TPBL》不只當「鏟子超人」！新北國王推動公益計畫 讓籃球成為傳遞愛的力量

TPBL新北國王攜手TVBS基金會推出 「愛無限公益計畫」。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北國王除全隊前進花蓮災區協助，今更宣布球隊將攜手TVBS基金會推出 「愛無限公益計畫」，希望透過籃球的影響力，將愛與希望帶到更多孩子與家庭身邊。

花蓮光復鄉受風災重創，新北國王董事長王文祥及夫人王范文華日前先捐贈2000萬元投入賑災，總經理毛加恩也在媒體日宣布全隊將前進花蓮災區協助，今球隊再宣布推動公益計畫，盼發揮影響力。

國王球團表示，這項計畫裡，孩子們將有機會走進國王的日常訓練場地，參加由教練和球員親自帶領的育樂營學習基本技巧，更能和心中的偶像一起體驗團隊合作的精神與熱情。

除了在球場上的陪伴，國王球團也將邀請孩子們進場觀賞主場比賽，讓學員親眼感受職業籃球的熱情，並從球員拚戰的精神中獲得啟發，激發對籃球與夢想的熱情。

球場之外，國王的球員們也將親自走入社區與弱勢家庭進行關懷。透過陪伴孩子進行簡單的活動、交流互動，用最直接的方式把溫暖帶到需要的地方。國王期望透過這些行動，讓籃球的力量不只在場上展現，也能延伸到日常生活，將愛傳遞到更多地方。

執行長陳信生表示，「追逐冠軍當然是球隊的目標，但更希望在過程中，能為社會留下有意義的影響。這正是國王在新賽季的重要使命之一，我們期待透過這份公益力量，將籃球的熱情轉化為溫暖，傳遞給更多需要支持的人。」

新北國王總經理毛加恩指出，「這次與TVBS基金會攜手推動『愛無限公益計畫』，希望讓球員的影響力不僅展現在場上的數據與勝負，更能延伸為社會的正能量與關懷。透過一系列公益行動，球隊期待能與在地建立更多連結，把關懷真正帶到需要的地方。」

