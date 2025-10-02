自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》不只當「鏟子超人」！新北國王推動公益計畫 讓籃球成為傳遞愛的力量

2025/10/02 17:36

TPBL新北國王攜手TVBS基金會推出 「愛無限公益計畫」。（新北國王提供）TPBL新北國王攜手TVBS基金會推出 「愛無限公益計畫」。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北國王除全隊前進花蓮災區協助，今更宣布球隊將攜手TVBS基金會推出 「愛無限公益計畫」，希望透過籃球的影響力，將愛與希望帶到更多孩子與家庭身邊。

花蓮光復鄉受風災重創，新北國王董事長王文祥及夫人王范文華日前先捐贈2000萬元投入賑災，總經理毛加恩也在媒體日宣布全隊將前進花蓮災區協助，今球隊再宣布推動公益計畫，盼發揮影響力。

國王球團表示，這項計畫裡，孩子們將有機會走進國王的日常訓練場地，參加由教練和球員親自帶領的育樂營學習基本技巧，更能和心中的偶像一起體驗團隊合作的精神與熱情。

除了在球場上的陪伴，國王球團也將邀請孩子們進場觀賞主場比賽，讓學員親眼感受職業籃球的熱情，並從球員拚戰的精神中獲得啟發，激發對籃球與夢想的熱情。

球場之外，國王的球員們也將親自走入社區與弱勢家庭進行關懷。透過陪伴孩子進行簡單的活動、交流互動，用最直接的方式把溫暖帶到需要的地方。國王期望透過這些行動，讓籃球的力量不只在場上展現，也能延伸到日常生活，將愛傳遞到更多地方。

執行長陳信生表示，「追逐冠軍當然是球隊的目標，但更希望在過程中，能為社會留下有意義的影響。這正是國王在新賽季的重要使命之一，我們期待透過這份公益力量，將籃球的熱情轉化為溫暖，傳遞給更多需要支持的人。」

新北國王總經理毛加恩指出，「這次與TVBS基金會攜手推動『愛無限公益計畫』，希望讓球員的影響力不僅展現在場上的數據與勝負，更能延伸為社會的正能量與關懷。透過一系列公益行動，球隊期待能與在地建立更多連結，把關懷真正帶到需要的地方。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中